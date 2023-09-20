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الخارجية الأمريكية: اليمن لديه فرصة غير مسبوقة للسلام

9/20/2023 4:27:22 AM
(MENAFN- Youm7) بحث وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن ونظيريه السعودى الأمير فيصل بن فرحان آل سعود والإماراتى الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، الخطوات المطلوبة لإنهاء الصراع اليمنى فى أقرب وقت ممكن وحل الأزمات الإنسانية والاقتصادية التى تواجه اليمن.

جاء ذلك، وفقا لبيان نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكترونى اليوم الأربعاء، خلال مشاركة بلينكن في الاجتماع الثلاثي بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بشأن السلام في اليمن والأولويات الإقليمية الأخرى.

وناقش وزراء الخارجية الثلاثة الأولويات الإقليمية المشتركة، بما في ذلك التزامهم بالتوصل إلى حل دائم للصراع في اليمن بالتنسيق الوثيق مع الأحزاب اليمنية.

ورحب بلينكن باستضافة المملكة العربية السعودية للمحادثات في الرياض، والتي تهدف إلى التوصل إلى خارطة طريق لإنهاء الصراع من خلال عملية سياسية بقيادة اليمنية تحت رعاية الأمم المتحدة والتزام الرياض بتقديم 1.2 مليار دولار من دعم الأمم المتحدة الاقتصادي للحكومة اليمنية.

واتفق وزراء الخارجية على أن التعاون بين الحكومات الثلاث ومجلس القيادة الرئاسي اليمني أمر ضروري لتعزيز جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وأكد بلينكن أن اليمن لديه فرصة غير مسبوقة للسلام ودعا الأطراف اليمنية إلى اختيار المفاوضات بدلاً من استمرار الصراع.



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