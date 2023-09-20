مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى.. والاحتلال يعتقل 9 فلسطينيين من الضفة

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، في بيان صحفى، إن المُستوطنين نفذوا طقوسًا تلمودية، واستمعوا إلى شرح عن "الهيكل" المزعوم، فيما نشرت قوات الاحتلال عناصرها منذ الصباح في باحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المتطرفين.



ويتعرض المسجد الأقصى يوميا عدا الجمعة والسبت، لسلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين، بحماية شرطة الاحتلال، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد، وتقسيمه زمانيا ومكانيا، كما هو الحال في المسجد الإبراهيمي في مدينة "الخليل" منذ المذبحة التي ارتكبها المتطرف اليهودي باروخ جولدشتاين هناك عام 1994.



وعلى صعيد الاعتقالات اليومية، فقد أفادت مصادر أمنية فلسطينية باعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي تسعة فلسطينيين من مناطق مُتفرقة بالضفة الغربية المُحتلة.



وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مُخيم "عقبة جبر" الواقع في مُحافظة "أريحا" شرق الضفة الغربية، واعتقلت شابين فلسطينيين من منزليهما بالمخيم، فيما جرى اعتقال أربعة من بلدة "قطنة" شمال غرب مدينة "القدس" المحتلة بعد مواجهة عنيفة مع قوات الاحتلال المقتحمة للبلدة.



وأفادت المصادر بأنه جرى اعتقال شابين من محافظة "الخليل" الواقعة جنوب الضفة الغربية، فيما تم اعتقال شاب من قرية "دير جرير" شرق محافظة "رام الله" بوسط الضفة الغربية المُحتلة.





