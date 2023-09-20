البرهان يتوجه لنيويورك للمشاركة فى أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

وذكر إعلام مجلس السيادة الانتقالى - فى بيان - أنه "من المقرر أن يلقى البرهان خطاب السودان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد غد الجمعة، كما سيشارك في اجتماعات رفيعة المستوى لبحث تعزيز التعاون متعدد الأطراف فيما يتعلق بمختلف القضايا الدولية والإقليمية المطروحة".

وسيلتقي رئيس مجلس السيادة على هامش الدورة 78، بعدد من الرؤساء من مختلف دول العالم، وممثلين من المنظمات الدولية والإقليمية؛ لبحث سبل التعاون الثنائي ودور التعاون متعدد الأطراف، في إطار منظمة الأمم المتحدة لبناء مستقبل أكثر استقرارًا.



يذكر أنه على مدى أسبوع سيلقي نحو 150 رئيس دولة وحكومة من كافة أنحاء العالم خطاباتهم في هذا الاجتماع السنوي، الذي تتجه إليه أنظار العالم.



