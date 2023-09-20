Wednesday, 20 September 2023 01:30 GMT

البرهان يتوجه لنيويورك للمشاركة فى أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

9/20/2023 4:27:21 AM
(MENAFN- Youm7) توجه رئيس مجلس السيادة الانتقالى بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم الأربعاء، إلى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، على رأس وفد السودان المشارك فى أعمال الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وذكر إعلام مجلس السيادة الانتقالى - فى بيان - أنه "من المقرر أن يلقى البرهان خطاب السودان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد غد الجمعة، كما سيشارك في اجتماعات رفيعة المستوى لبحث تعزيز التعاون متعدد الأطراف فيما يتعلق بمختلف القضايا الدولية والإقليمية المطروحة".

وسيلتقي رئيس مجلس السيادة على هامش الدورة 78، بعدد من الرؤساء من مختلف دول العالم، وممثلين من المنظمات الدولية والإقليمية؛ لبحث سبل التعاون الثنائي ودور التعاون متعدد الأطراف، في إطار منظمة الأمم المتحدة لبناء مستقبل أكثر استقرارًا.

يذكر أنه على مدى أسبوع سيلقي نحو 150 رئيس دولة وحكومة من كافة أنحاء العالم خطاباتهم في هذا الاجتماع السنوي، الذي تتجه إليه أنظار العالم.



MENAFN20092023000132011024ID1107103646

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث