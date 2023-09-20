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أسعار الأعلاف تسجل اليوم 19 ألفا و600 جنيه للطن

9/20/2023 4:27:18 AM
(MENAFN- Youm7) سجلت أسعار الأعلاف اليوم استقرارًا فى الأسواق بعد الهبوط الذى شهدته أول أمس بنحو 400 جنيه للطن لجميع الأنواع بسبب زيادة المعروض فى الأسواق خلال تلك الفترة، ليسجل الطن 19 ألفا و 600 جنيه.



و كان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قد أعلن أن الإفراج عن مستلزمات الأعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي مشيرًا إلى أنه خلال الفترة من 25/8/2023 حتى 7/9/2023تم الإفراج عن 276 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 116 مليون دولار.



وأضاف أن الإفراج شمل
253 ألف طن من الذرة بحوالي 91 مليون دولار وحوالي 23 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 17 مليون دولار وأيضا إضافات أعلاف بحوالى 8 ملايين دولار ليكون إجمالي ما تم الأفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر 2022 حتى 7 سبتمبر 2023)
7.6 مليون طن بإجمالي مبلغ 3.6 مليار دولار .



وأكد القصير أن الإفراج يستهدف توفير كميات فى الأسواق من الذرة والصويا وهي المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن وأيضا حيوانات المزرعة.



وأوضح وزير الزراعة أن هناك متابعة مستمرة وتنسيق كامل مع البنك المركزى وبدعم من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للإفراج عن كميات مناسبة من الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الأعلاف من الموانئ المصرية لدعم هذه الصناعة.











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