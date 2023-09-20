العاملين بالزراعة والرى: 5 ملايين عامل يؤيديون ترشح الرئيس السيسى

العاملين بالزراعة والرى: 5 ملايين عامل يؤيديون ترشح الرئيس السيسى
التاريخ
9/20/2023 4:27:18 AM
(MENAFN- Youm7) ناشدت النقابة العامة للعاملين بالزراعة والرى والصيد واستصلاح الأراضي، ومجلس إدارتها وكافة اللجان النقابية المنتمية لعضويتها بمختلف محافظات الجمهورية، والممثلة لقرابة الـ (5) مليون عامل مصرى بتلك القطاعات، بكل فخر وإباء الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ومؤسس الجمهورية الجديدة المعاصرة للترشح لفترة رئاسية جديدة استكمالاً لمسيرة التنمية والعطاء في كافة ربوع مصر الحبيبة.
وأضاف عيد مرسال رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والرى والصيد واستصلاح الأراضى ، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر،: أن طلب النقابة وأعضائها يأتى لاستكمال إرساء أسس الأمن والأمان، وحفاظاً على مقدرات الوطن الغالي في مجابهة التحديات الإقليمية والدولية بجسارة وصمود وتحدى الأبطال، واستكمالاً لدعم ورعاية عمال مصر الأوفياء من البسطاء الدخل، واستكمالاً لنهضة مصر الحديثة المعاصرة وريادتها التي تستحقها في مصاف دول العالم، استكمالاً لما تحقق من طفرات متعاظمة لمشروعات قومية عملاقة شيدت في أزمان قياسية أبهرت العالم أجمع.
وتابع: استكمالاً لخطوات واسعة تحققت فيها التنمية المستدامة الشاملة لمصرنا الحبيبة وشعبها العظيم، لكل ما سبق، وللمزيد من الرخاء والإزدهار لوطننا الحبيب وشعبنا الأبي، نناشد الرئيس بالترشح لفترة رئاسية جديدة تحمل ينابيع الخير والتنمية لمصر.
كان قد أصدر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بيانا لمناشدة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للترشح لفترة رئاسية أخرى، وجاء البيان، في إطار الدور الهام والحيوى الذي يقوم به الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الممثل الشرعى لجميع فئات العمال بجمهوريتنا الجديدة، يتقدم الاتحاد العام ويعلن لجميع فئات الشعب المصرى الكريم مناشدته الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية للترشح لفترة رئاسية أخرى.
وأضاف الاتحاد: من أجل استمرار بناء دولتنا الحديثة، من أجل الأمن والأمان والاستقرار من أجل استمرار الدور الريادى لجمهوريتنا الجديدة في المنطقة، من أجل دعم ومساندة الطبقة الفقيرة والمتوسطة، من أجل استمرار تدعيم التنمية المستدامة، من أجل استكمال تطوير المنظومة الصحية على مستوى الجمهورية، من أجل استمرار بناء ما بدأناه سويا نناشدك باستكمال المسيرة بالترشح لفترة رئاسية أخرى.. اتحاد عمال مصر.
MENAFN20092023000132011024ID1107103643
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.