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العاملين بالزراعة والرى: 5 ملايين عامل يؤيديون ترشح الرئيس السيسى

9/20/2023 4:27:18 AM
(MENAFN- Youm7) ناشدت النقابة العامة للعاملين بالزراعة والرى والصيد واستصلاح الأراضي، ومجلس إدارتها وكافة اللجان النقابية المنتمية لعضويتها بمختلف محافظات الجمهورية، والممثلة لقرابة الـ (5) مليون عامل مصرى بتلك القطاعات، بكل فخر وإباء الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ومؤسس الجمهورية الجديدة المعاصرة للترشح لفترة رئاسية جديدة استكمالاً لمسيرة التنمية والعطاء في كافة ربوع مصر الحبيبة.



وأضاف عيد مرسال رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والرى والصيد واستصلاح الأراضى ، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر،: أن طلب النقابة وأعضائها يأتى لاستكمال إرساء أسس الأمن والأمان، وحفاظاً على مقدرات الوطن الغالي في مجابهة التحديات الإقليمية والدولية بجسارة وصمود وتحدى الأبطال، واستكمالاً لدعم ورعاية عمال مصر الأوفياء من البسطاء الدخل، واستكمالاً لنهضة مصر الحديثة المعاصرة وريادتها التي تستحقها في مصاف دول العالم، استكمالاً لما تحقق من طفرات متعاظمة لمشروعات قومية عملاقة شيدت في أزمان قياسية أبهرت العالم أجمع.



وتابع: استكمالاً لخطوات واسعة تحققت فيها التنمية المستدامة الشاملة لمصرنا الحبيبة وشعبها العظيم، لكل ما سبق، وللمزيد من الرخاء والإزدهار لوطننا الحبيب وشعبنا الأبي، نناشد الرئيس بالترشح لفترة رئاسية جديدة تحمل ينابيع الخير والتنمية لمصر.




كان قد أصدر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بيانا لمناشدة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للترشح لفترة رئاسية أخرى، وجاء البيان، في إطار الدور الهام والحيوى الذي يقوم به الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الممثل الشرعى لجميع فئات العمال بجمهوريتنا الجديدة، يتقدم الاتحاد العام ويعلن لجميع فئات الشعب المصرى الكريم مناشدته الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية للترشح لفترة رئاسية أخرى.



وأضاف الاتحاد: من أجل استمرار بناء دولتنا الحديثة، من أجل الأمن والأمان والاستقرار من أجل استمرار الدور الريادى لجمهوريتنا الجديدة في المنطقة، من أجل دعم ومساندة الطبقة الفقيرة والمتوسطة، من أجل استمرار تدعيم التنمية المستدامة، من أجل استكمال تطوير المنظومة الصحية على مستوى الجمهورية، من أجل استمرار بناء ما بدأناه سويا نناشدك باستكمال المسيرة بالترشح لفترة رئاسية أخرى.. اتحاد عمال مصر.




















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