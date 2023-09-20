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تنظيم مسابقة فى الابتكار وريادة الأعمال لطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية

9/20/2023 4:27:18 AM
(MENAFN- Youm7) أعلنت الصفحة الرسمية لمدارس التكنولوجيا التطبيقية
على فيس بوك، تنظيم مسابقة طلابية فى الابتكار وريادة الأعمال يتنافس فيها جميع طلبة مدارس التكنولوجيا التطبيقية فى إطار تشجيع طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية على الابتكار وريادة الأعمال.


وأكدت أن الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، قرر عقد مسابقة طلابية فى الابتكار وريادة الأعمال يتنافس فيها جميع طلبة مدارس التكنولوجيا التطبيقية.


وأشارت إلى أن شروط المسابقة، تتمثل فى إعداد فيديو 3 ثلاث دقائق يشرح الطالب الفكرة مدعوما بنموزج أولى للفكرة وإرسال الفيديو عن طريق المدير الأكاديمى للمدرسة على الايميل، ى موعد أقصاه يوم السبت 23 سبتمبر الحالى،
وسيتم الاتصال بالمشروعات الصاعدة للمراحل التال، كما سيتم إجراء المرحلة التالية للمشروعات الصاعدة يوم الثلاثاء 26/9/2023 بمقر اللجنة المختصة بمدرسة الشهيد أحمد تعلب الثانوية الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية.


وكان الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم، أكد أن جودة التعليم ومستوى الخريجين بالمدارس الدولية التكنولوجيا التطبيقية على أعلى مستوى، كما أوضح أنه يتم تنمية مهارات الطالب على جميع الأصعدة، ولا يتم إعدادهم فقط لسوق العمل ولكن يتم إعدادهم دائما لتطوير أنفسهم دائما، مؤكدا أن طلاب المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية يمتلكون من أدوات المعرفة والمهارات.


وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن الصورة الذهنية للتعليم الفنى فى مصر قد تغيرت وأصبح هناك عدد كبير من الطلاب يفضلون الالتحاق بمدارس التعليم الفنى، وأنه يتم اختيار المعلمين بالمدارس الدولية للتكنولوجيا دائما وفقا لشروط واختبارات عالية، مؤكدا أن التعليم الفنى يؤدى دورا كبيرا فى تنمية المجتمع والنهوض به.



أكد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى، أن الوزارة تولى اهتمامًا كبيرًا بتطوير التعليم الفنى والمهنى كما ونوعا كهدف أسمى لاستراتيجية طموحة؛ لتطوير التعليم الفنى، وذلك انطلاقا من استراتيجية الدولة المصرية للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030، الرامية إلى إتاحة التعليم الفنى والتدريب المهنى لجميع الطلاب، دون تمييز وتحسين جودة منظومة التعليم الفنى والتدريب ومخرجاتها.



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