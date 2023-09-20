تدريب مهنى مجانى لشباب الوادى الجديد على 3 مهن يحتاجها سوق العمل





وأوضح أحمد حسين طليب مدير مديرية العمل بالوادى الجديد، أنه قام بعمل زيارة لورش

التدريب المهنى

لتفقد سير العملية التدربيية والتأكد من تنفيذ البرامج والأساليب المخصصة لكل مهنة لتحقيق أقصى إستفادة ممكنة منها للشباب، وكذلك للإستماع إلى آراء وتطلعات المتدربين، ومحاولة تحقيقها، حيث تضمنت الدورات التدريب على مهنة خراطة المعادن لعدد 15 متدربا، ومهنة التبريد والتكييف لعدد 15 متدرب، ومهنة الطاقة الشمسية لعدد 16 متدربا ومتدربة، بالإضافة إلى مهنة إصلاح وصيانة طلمبات ومواتير الغاطس لعدد 15 متدربا، وذلك فى إطار التنسيق بين المديرية وإدارة المياة الجوفية بالوادى الجديد، حيث تخلل تلك البرامج تدريبات نظرية وعملية مع التطبيق على أرض الواقع ومنوهًا إلى أن الدورات التدريبية المقدمة لشباب المحافظة برعاية اللواء ا. ح محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد، وحنان مجدى نائب المحافظ.





كما أعلنت وزارة العمل أن مديرية العمل بمحافظة المنوفية شهدت فعاليات الاختبار النهائى للدورة التدريبية على مهنة التفصيل والخياطة للفتيات، بمركز التدريب المهنى ببركة السبع، ضمن برامج التدريب التحويلى للشباب من أبناء المحافظة والتى توفرها المديرية بالمجان فى إطار خطة التدريب المهنى للعام 2023 / 2024، وتحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة، وتنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بالتدريب المهنى للشباب من الجنسين على المهن التى يتطلبها سوق العمل داخل المحافظات، وتوفير برامج تساهم فى تأهيل الشباب للحصول على فرص عمل لائقة أو بدء مشروعات صغيرة تساعدهم فى تحسين مستويات معيشتهم وتحقق أهداف التنمية المستدامة.





وأوضح سعد عبد الحميد مدير مديرية العمل بالمنوفية فى تقريرٍ للوزارة، أن الدورة التدريبية على مهنة التفصيل والخياطة تنفذ بواقع 150 ساعة تدريبية معتمدة، يحصل بعدها الخريجين على شهادة من المديرية تؤهلهم للعمل فى منشآت القطاع الخاص والاستثمارى، وكذلك يتضمن الاختبار النهائى للدورة جانب نظرى وآخر عملى على المناهج التى تم تدريسها وتدريب الشباب عليها طوال فترات التدريب، كما يتم التدريب وفق أحدث المناهج التدريبية العالمية، وتوفر المديرية المستلزمات والأدوات التدريبية والزى التدريبى الخاص مجانًا، ومشيدًا بأداء المتدربين فى الاختبار العملى على الرغم من فترة التدريب المحدودة حيث قامت بعض المتدربات بعرض نتائج التدريب لبعض الملابس قاموا بتصنيعها بأنفسهم ذات الجودة المتميزة، وحضر فعاليات الاختبار هدى فرغلى مدير مراكز التدريب، وحسان الجز مدير منطقة العمل بقويسنا وبركة السبع، وأميمة عبدالحميد مدير مركز التدريب ببركة السبع، وسعيد عبدالحميد الصاوى مشرف المركز، وزينب سويد مدير العلاقات العامه والإعلام.



