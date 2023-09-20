قادة العالم يناقشون فى الأمم المتحدة مستقبلا أكثر صحة لجميع الدول

وذكر الموقع الرسمي للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أن حوالي 4.5 مليار شخص حول العالم، أى أكثر من نصف سكان العالم، لا يحصلون على ما يكفي من الخدمات الصحية الأساسية، وهي القضية التى سيتناولها زعماء ووزراء العالم في سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى في الأمم المتحدة هذا الأسبوع.

وأضاف الموقع أنه بدون الصحة، يصبح العالم متعثرا للغاية في سعيه لتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهدافها السبعة عشر، وتهدف الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة التي افتتحت مؤخرا إلى تغيير ذلك.

وأشارت إلى أنه توجد أجندة استراتيجية عالمية جديدة للوقاية من الأوبئة المستقبلية والاستعداد لها والاستجابة لها في أعقاب الدروس الصعبة المستفادة من تفشي وباء فيروس كورونا (كوفيد-19) في عام 2020، كما أن الاتفاقيات الدولية في طور الإعداد لمعالجة وباء السل العالمي وتعزيزه.

بدوره.. قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم: "إننا نعيش في عالم تتنافس فيه العديد من الأولويات، ولكننا بحاجة إلى إبقاء اهتمام قادة العالم بالصحة كأساس للتنمية المستدامة".



