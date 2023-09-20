Wednesday, 20 September 2023 01:30 GMT

قادة العالم يناقشون فى الأمم المتحدة مستقبلا أكثر صحة لجميع الدول

9/20/2023 4:27:10 AM
(MENAFN- Youm7) يناقش زعماء وقادة دول العالم المجتمعون فى نيويورك لحضور أعمال الدورة الـ78 لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، مستقبلا أكثر صحة لجميع دول العالم.

وذكر الموقع الرسمي للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أن حوالي 4.5 مليار شخص حول العالم، أى أكثر من نصف سكان العالم، لا يحصلون على ما يكفي من الخدمات الصحية الأساسية، وهي القضية التى سيتناولها زعماء ووزراء العالم في سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى في الأمم المتحدة هذا الأسبوع.

وأضاف الموقع أنه بدون الصحة، يصبح العالم متعثرا للغاية في سعيه لتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهدافها السبعة عشر، وتهدف الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة التي افتتحت مؤخرا إلى تغيير ذلك.

وأشارت إلى أنه توجد أجندة استراتيجية عالمية جديدة للوقاية من الأوبئة المستقبلية والاستعداد لها والاستجابة لها في أعقاب الدروس الصعبة المستفادة من تفشي وباء فيروس كورونا (كوفيد-19) في عام 2020، كما أن الاتفاقيات الدولية في طور الإعداد لمعالجة وباء السل العالمي وتعزيزه.

بدوره.. قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم: "إننا نعيش في عالم تتنافس فيه العديد من الأولويات، ولكننا بحاجة إلى إبقاء اهتمام قادة العالم بالصحة كأساس للتنمية المستدامة".



MENAFN20092023000132011024ID1107103640

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث