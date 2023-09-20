زيلينسكى يوجه رسالة تحذيرية لترامب بشأن إنهاء الحرب فى أوكرانيا

طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إعلان خططه للسلام إذا كان لديه طريقة لإنهاء الحرب الروسية في بلاده لكنه حذر من ان خطة تتضمن التخلي عن الأراضي الأوكرانية ستكون غير مقبولة.

بعد خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة قال زيلينسكي خلال مقابلة مع شبكة سي ان ان: "إذا كانت الفكرة هي كيفية أخذ جزء من أراضينا وإعطاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فهذه ليست صيغة السلام".

اشارت الشبكة الى انه في بقاء سابق لترامب، رفض المرشح الرئاسي لانتخابات أمريكا 2024 تحديد من يجب أن يكون له الغلبة في حرب روسيا ضد أوكرانيا، وبدلا من ذلك قال إنه يريد "إنهاء إراقة الدماء"، وأضاف: "سأقوم بذلك خلال 24 ساعة".

وفي سؤال حول ما إذا كانت الصفقة ستسمح لبوتين بالاحتفاظ بالأرض التي تسيطر عليها قواته، قال ترامب منذ ايام: "لا لا سأبرم صفقة عادلة للجميع لا، سأجعلها عادلة"

وعندما سئل ترامب في ذلك الوقت عما إذا كان ذلك سيكون انتصارا لبوتين، قال: "كما تعلمون، هذا شيء كان من الممكن التفاوض بشأنه نظرا لوجود أجزاء معينة، مثل شبه جزيرة القرم وأجزاء أخرى من البلاد، توقع الكثير من الناس أن يتم حلها".

وأضاف: "لذلك كان من الممكن أن يعقدوا صفقة حيث توجد مساحة أقل من تلك التي استولت عليها روسيا بالفعل، لأكون صادقا".

وردا على سؤال حول المتشككين في تقديم امريكا المزيد من التمويل لأوكرانيا، قال زيلينسكي إنه "من الصعب على أولئك الذين لم يشاهدوا الحرب عن قرب مقارنة المشاكل الداخلية مثل الحقوق المدنية أو الطاقة بالتهديد الوجودي الذي يواجه بلدا يتعرض للهجوم".، وأضاف: "من الصعب للغاية أن تفهم عندما تكون في حرب، وعندما لا تكون في حرب"

طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن الشهر الماضي من الكونجرس الموافقة على تخصيص 24 مليار دولار إضافية للإنفاق الطارئ لأوكرانيا والاحتياجات الدولية الأخرى وعلى الرغم من وجود دعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي لحزمة التمويل في مجلس الشيوخ، إلا أنه لا يوجد ما يشير حتى الآن إلى أن مجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون سيمرر المشروع

ووفقا للتقرير، سافر زيلينسكي إلى واشنطن العاصمة، حيث سيجري محادثات مع بايدن في البيت الأبيض، إلى جانب زيارة إلى الكابيتول هيل.







