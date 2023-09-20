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لافروف يصل إلى نيويورك لحضور أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

9/20/2023 4:27:10 AM
(MENAFN- Youm7) وصل الوفد الروسى برئاسة وزير الخارجية سيرجى لافروف إلى نيويورك اليوم الأربعاء، لحضور أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة فى دورتها الـ78.

وقال المندوب الروسى لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبنزيا - في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إن لافروف لديه جدول زمني مكثف ولقاء كل 10 دقائق في نيويورك".

وأضاف أن لافروف سيشارك في فعاليات أخرى لعدد من المنظمات، مثل منظمة معاهدة الأمن الجماعي، ومجموعة "بريكس"، ومجموعة أصدقاء الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة، كما سيجتمع مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

وأشار نيبنزيا إلى أنه لا خطط للقاء لافروف مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، وأن الولايات المتحدة لم تطلب عقد اجتماعات ثنائية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، لكن روسيا، ستدرس مثل هذا الاقتراح إن طرح.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنه من المقرر أن يعقد لافروف نحو 20 اجتماعا ثنائيا في نيويورك، وسيكون الحدث الرئيسي على جدول أعماله، الكلمة التي سيلقيها خلال المناقشة السياسية للجمعية العامة في 23 سبتمبر الجاري.



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