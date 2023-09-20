لافروف يصل إلى نيويورك لحضور أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

لافروف يصل إلى نيويورك لحضور أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة
التاريخ
9/20/2023 4:27:10 AM
(MENAFN- Youm7) وصل الوفد الروسى برئاسة وزير الخارجية سيرجى لافروف إلى نيويورك اليوم الأربعاء، لحضور أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة فى دورتها الـ78.
وقال المندوب الروسى لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبنزيا - في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إن لافروف لديه جدول زمني مكثف ولقاء كل 10 دقائق في نيويورك".
وأضاف أن لافروف سيشارك في فعاليات أخرى لعدد من المنظمات، مثل منظمة معاهدة الأمن الجماعي، ومجموعة "بريكس"، ومجموعة أصدقاء الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة، كما سيجتمع مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.
وأشار نيبنزيا إلى أنه لا خطط للقاء لافروف مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، وأن الولايات المتحدة لم تطلب عقد اجتماعات ثنائية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، لكن روسيا، ستدرس مثل هذا الاقتراح إن طرح.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنه من المقرر أن يعقد لافروف نحو 20 اجتماعا ثنائيا في نيويورك، وسيكون الحدث الرئيسي على جدول أعماله، الكلمة التي سيلقيها خلال المناقشة السياسية للجمعية العامة في 23 سبتمبر الجاري.
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