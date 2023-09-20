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اندلاع حريق بخزان للوقود جنوبي روسيا

9/20/2023 4:27:10 AM
(MENAFN- Youm7) أعلن حاكم إقليم كراسنودار جنوب غربي روسيا فينيامين كوندراتيف، اندلاع حريق في خزان لوقود الديزل بمنطقة آدلر التابعة لمدينة سوتشي السياحية، دون وقوع إصابات.


وقال كوندراتييف، عبر قناته بموقع تلجرام: "اندلع حريق في خزان لوقود الديزل في منطقة أدلر التابعة لمدينة سوتشي في ساعات الصباح الباكر ومساحة الحريق تبلغ 96 مترا مربعا".


وأضاف: "وفقا للمعلومات الأولية، لا يوجد إصابات.. ولا تهديد بانتشار الحريق ويتم التحقيق في أسباب الحادث".


وفي وقت سابق، أبلغت خدمة الطوارئ الروسية أن سكان منطقة آدلر في سوتشي أبلغوا عن حريق في منطقة المطار ومستودع الوقود على شارع أفياتسيون.



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