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ميكالى يكلف معاونيه بتقارير فنية للاعبى المنتخب الأولمبى قبل معسكر أكتوبر

9/20/2023 4:27:07 AM
(MENAFN- Youm7) بدأ البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، في تكثيف اجتماعاته مع معاونيه أعضاء الجهاز الفني والإداري للفريق، لمناقشة الترتيبات الخاصة بمعسكر الفريق في شهر أكتوبر المقبل، والذي يتخلله خوض الفريق مباراة ودية أمام نظيره المنتخب الأوزبكي يوم 16 أكتوبر، بالعاصمة الأوزبكية“طشقند”.



وكلف ميكالي معاونيه تياجو المدرب العام ووائل رياض المدرب المساعد، بمتابعة مباريات الدوري المصري الممتاز، ومتابعة لاعبي المنتخب الأولمبي مع أنديتهم وإعداد تقارير فنية دورية باستمرار لتقييم مستوياتهم الفنية قبل الإعلان عن قائمة الفريق لمعسكر أكتوبر المقبل وودية أوزبكستان.



ويرى
المدير الفني للمنتخب الأولمبى، أن جودة المواهب في مصر أقل من البرازيل، لكن هناك تشابهات كبيرة في الملامح بين اللاعبين المصريين ونظرائهم في البرازيل يظهر في الجانب الفردي والخططي، وهو ما شجعني على قبول المهمة مع الفراعنة الصغار.



وتفوق منتخب مصر الأولمبي فى التجربة الروسية التي جمعت المنتخبين في معسكر سبتمبر الجاري ونجح فى الفوز على نظيره الأوليمبي
2/ 1، اليوم وديا باستاد السويس ضمن برنامج إعداده لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، وتقدم المنتخب الروسي قبل أن يتعادل لمصر أحمد فوزي
ثم أحرز العربي بدر الهدف الثاني للفراعنة.



وكانت أول ودية للمنتخب الأولمبي بالمعسكر قد أسفرت عن تعادله مع منتخب روسيا للمحليين 1 / 1، لتكون المحصلة النهائية تفوق واضح لاحفاد الفراعنة فى أول ظهور لهم منذ عروضهم المبهرة فى كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة بالمغرب، والتي حصلوا على فضيتها والمركز الثاني وتاهلوا إلى الأولمبياد من بوابة الكبار.



التفوق المصري بقيادة البرازيلى ميكالى المدير الفني جاء فى ظل غياب 7 لاعبين من القوام الأساسي للمنتخب هم: الحارس حمزه علاء الذى كان يعاني من الإجهاد واحمد كوكا ورافت خليل اللذان غابا عن المباراة لارتبطهما بمباراة مهمة مع الاهلى ، وابراهيم عادل وحسام عبد المجيد واسامة فيصل ومحمد حمدى المتواجدين فى معسكر المنتخب الأول لأداء ودية تونس.







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