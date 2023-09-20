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مدافع الإسماعيلى يخضع لأشعة بعد إصابته أمام زد فى الدورى

9/20/2023 4:27:07 AM
(MENAFN- Youm7) يخضع محمد عمار مدافع الإسماعيلي ، لأشعة لتحديد مدى إصابته والمدة التي سيغيبها بعد تعرضه لإصابة أثناء مباراة زد والتي غادر الملعب بسببها وعدم استكمال المباراة، التي جمعتهما في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة الدورى.

وسقط الإسماعيلى بهدف نظيف أمام زد في أولى مباريات الفريق في الموسم الجديد، والتي أقيمت على استاد القاهرة الدولى مساء أمس الثلاثاء.

وينتظر الجهاز الفنى للدراويش نتيجة الأشعة لتحديد البرنامج التأهيلى للاعب للعودة سريعا للانتظام في تدريبات الفريق، خاصة أنه من اللاعبين الذي يعول عليهم إيهاب جلال في الفترة المقبلة.

وكان محمد عمار تعرض لإصابة بقطع فى الرباط الصليبي الموسم الماضي أبعده عن الملاعب فترات كبيرة، إلا أن اللاعب عاد وشارك بقوة، ويخشى الجهاز الفنى كثيرا من عودة هذه الإصابة مرة أخرى خاصة أن الإصابة في نفس القدم.

من جانبه، وصف إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى الخسارة أمام زد بالسيئة، مؤكدا أن فريقه تعرض لحالة من سوء التوفيق، في اللقاء خاصة أن فريقه أهدر ركلة جزاء.

قال المدير الفني للإسماعيلى خلال تصريحات تلفزيونية لقناة "أون تايم سبورتس" إن بداية المباراة أمام زد كانت سيئة، موضحاً أن فريقه لديه لاعبين مبشرين سيتم البناء عليهم في المستقبل.

وهنأ إيهاب جلال مجدى عبد العاطى المدير الفني لزد على الفوز الذى حققه فريقه في أول مباراة بالدورى.


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