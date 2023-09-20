Wednesday, 20 September 2023 01:29 GMT

وزارة الرياضة تعلن انطلاق معسكرات مشوارى للنشء داخل مراكز الشباب

9/20/2023 4:27:07 AM
(MENAFN- Youm7) نفذت وزارة الشباب والرياض من خلال الإدارة المركزية
لتمكين الشباب( الإدارة العامة لريادة الاعمال والمشروعات الناشئة) بالتعاون مع منظمة الامم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" معسكرات مشواري للنشء بمحافظات الجيزة والغربية وكفر الشيخ وأسوان والدقهلية للنشء لتعليمهم المهارات الحياتية.



تم تدريب المستفيدين من النشء من سن (١٠-١٤) سنة علي مهارات "التفكير الإيجابي، الأساليب التحفيزية، التقبل، تعلم كيفية التعلم، تواصل المرسل والمستقبل، التواصل اللفظي والغير لفظي، التفكير الإبداعي، مناطق التعلم"



للاشتراك والالتحاق بالمعسكر التدريبي يتم التواصل
من خلال الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة من خلال الرابط التالي لمعرفة موعد وأقرب مركز شباب يتم التدريب فيه داخل محافظتك.









MENAFN20092023000132011024ID1107103633

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث