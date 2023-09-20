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بيرسى تاو مهدد بالغياب عن الأهلى أمام سان جورج الإثيوبى

9/20/2023 4:27:07 AM
(MENAFN- Youm7) أصبح بيرسي تاو لاعب
الأهلي
مهدد بالغياب عن مباراة فريقه أمام سان جورج الأثيوبي في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر لها يوم الأحد المقبل، بعد تعرضه للإصابة في مباراة المصرى أمس الثلاثاء والتى انتهت بفوز الأهلي برباعية نظيفة في افتتاح الدوري.

ويخضع بيرسي تاو للفحص الطبي من قبل الدكتور أحمد جاب الله طبيب الأهلي، بعد شكواه من الإصابة في العضلة الأمامية والتي تعرض لها في نهاية مباراة فريقه أمام المصرى.

ويحدد الفحص الطبي موقف بيرسي تاو وحجم الإصابة التي تعرض لها اللاعب ومدة الغياب قبل الخضوع لبرنامج علاجي وتأهيلي، من أجل الاستعانة به في المباريات القادمة.

وتعرض بيرسي تاو للإصابة في آخر عشر دقائق من عمر مباراة المصري، ليخرج بدون استكمال المباراة ويشارك بدلا منه كريم فؤاد، حيث سجل تاو هدفين في فوز الأهلي على المصري برباعية نظيفة، ويواصل تألقه رفقة الفريق الأحمر.

وسجل بيرسي تاو الهدفين الثاني والثالث للأهلي في مرمى المصري وقدم مستوى طيب في الظهور الأول بالدوري الممتاز للموسم الجديد ونال إشادة الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر.


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