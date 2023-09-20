بيرسى تاو مهدد بالغياب عن الأهلى أمام سان جورج الإثيوبى

بيرسى تاو مهدد بالغياب عن الأهلى أمام سان جورج الإثيوبى
التاريخ
9/20/2023 4:27:07 AM
(MENAFN- Youm7) أصبح بيرسي تاو لاعب
الأهلي
مهدد بالغياب عن مباراة فريقه أمام سان جورج الأثيوبي في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر لها يوم الأحد المقبل، بعد تعرضه للإصابة في مباراة المصرى أمس الثلاثاء والتى انتهت بفوز الأهلي برباعية نظيفة في افتتاح الدوري.
ويخضع بيرسي تاو للفحص الطبي من قبل الدكتور أحمد جاب الله طبيب الأهلي، بعد شكواه من الإصابة في العضلة الأمامية والتي تعرض لها في نهاية مباراة فريقه أمام المصرى.
ويحدد الفحص الطبي موقف بيرسي تاو وحجم الإصابة التي تعرض لها اللاعب ومدة الغياب قبل الخضوع لبرنامج علاجي وتأهيلي، من أجل الاستعانة به في المباريات القادمة.
وتعرض بيرسي تاو للإصابة في آخر عشر دقائق من عمر مباراة المصري، ليخرج بدون استكمال المباراة ويشارك بدلا منه كريم فؤاد، حيث سجل تاو هدفين في فوز الأهلي على المصري برباعية نظيفة، ويواصل تألقه رفقة الفريق الأحمر.
وسجل بيرسي تاو الهدفين الثاني والثالث للأهلي في مرمى المصري وقدم مستوى طيب في الظهور الأول بالدوري الممتاز للموسم الجديد ونال إشادة الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر.
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