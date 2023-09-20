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اليوم.. الاجتماع الفنى للبطولة الأفريقية للطاولة البارالمبية

9/20/2023 4:27:07 AM
(MENAFN- Youm7) يعقد اليوم الاجتماع الفنى للبطولة الأفريقية لتنس الطاولة
البارالمبية، والتى تقام بصالة حسن مصطفى بأكتوبر، فى الفترة من 20 إلى 25 سبتمبر الجارى.



وأكدت 8 دول أفريقية مشاركتها في البطولة القارية وهى: الجزائر ونيجيريا وتونس والكاميرون وكينيا وموريشيوس وجنوب أفريقيا، بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة، بمشاركة 120 لاعبا ولاعبة حتى الآن.



وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني لتنس الطاولة قائمة اللاعبين التي تستعد لخوض منافسات البطولة الأفريقية البارالمبية لتنس الطاولة في مجمع صالات حسن مصطفى في السادس من أكتوبر، في الفترة من 20 إلى 23 سبتمبر الجاري والمؤهلة إلى بارالمبياد باريس 2024.



ويخوض منتخب مصر البطولة بقائمة تضم كلًا من: إبراهيم حمدتو، إسلام رسلان، محمد نور الدين، أحمد المحص، خالد عبدالسلام، ممدوح تمام، سامح صالح، حسان طلبة، مروان السكري، سيد محمد، كريم سيد، حسام حسني، عبدالرحمن عبدالوهاب.



فيما جاءت قائمة السيدات كالتالي:
علا محمود، فاطمة محرم، فوزية غمري، لمياء محمد شحاتة، منى الشبراوي، فايزة محمود، سماح عبدالعزيز، هاجر الدسوقي، هناء أحمد إبراهيم، أنعام محمد رضوان.



ومن المقرر أن تشهد البطولة منافسات فردي الرجال وفردي السيدات، زوجي رجال، زوجي سيدات، زوجي مختلط.







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