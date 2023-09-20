الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 308ر0 واليورو عند 329ر0

الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 308ر0 واليورو عند 329ر0
التاريخ
9/20/2023 4:27:01 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 20 - 9 (كونا) -- استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي اليوم الأربعاء عند مستوى 308ر0 دينار كما استقر سعر صرف اليورو عند مستوى 329ر0 دينار مقارنة بأسعار أمس.
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني استقر عند مستوى 382ر0 دينار فيما انخفض الفرنك السويسري بنسبة 10ر0 في المئة لمستوى 343ر0 دينار في حين استقر الين الياباني عند 002ر0 دينار.
يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية. (النهاية)
ه ث
MENAFN20092023000071011013ID1107103629
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