سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 6 سنتات ليبلغ 98 دولارا
التاريخ
9/20/2023 4:26:57 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 20 - 9 (كونا) -- انخفض سعر برميل النفط الكويتي 6 سنتات ليبلغ 98 دولارا للبرميل في تداولات يوم أمس الثلاثاء مقابل 06ر98 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 9 سنتات لتبلغ 34ر94 دولار للبرميل في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 28 سنتا لتبلغ 20ر91 دولار. (النهاية)
خ م / ت م
MENAFN20092023000071011013ID1107103628
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