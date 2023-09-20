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سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 6 سنتات ليبلغ 98 دولارا

9/20/2023 4:26:57 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 20 - 9 (كونا) -- انخفض سعر برميل النفط الكويتي 6 سنتات ليبلغ 98 دولارا للبرميل في تداولات يوم أمس الثلاثاء مقابل 06ر98 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 9 سنتات لتبلغ 34ر94 دولار للبرميل في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 28 سنتا لتبلغ 20ر91 دولار. (النهاية)

خ م / ت م




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