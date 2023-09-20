تباين ردود الأفعال في الاوساط الامريكية بشأن صفقة تبادل السجناء بين واشنطن وطهران

واشنطن - 20 - 9 (كونا) -- تباينت ردود الفعل في الاوساط السياسية الامريكية ما بين مؤيد ومعارض حيال صفقة "تبادل السجناء" التي توصلت اليها إدارة الرئيس الامريكي جو بايدن مع طهران وتضمنت الافراج عن اموال إيرانية مجمدة تبلغ 6 مليارات دولار.

وعلى الرغم من تأكيد ادارة بايدن في اكثر من مناسبة أن تلك الاموال ستخضع لرقابة صارمة من قبل وزارة الخزانة الامريكية للتأكد من أوجه انفاقها فإن الاطراف المعارضة تشكك في ضمان ذلك محذرة من ان القرار سوف "يكرس السلوك الايراني العدائي في المنطقة".

وأفرجت واشنطن بموجب صفقة توسطت فيها قطر عن خمسة ايرانيين محتجزين لديها بالإضافة إلى تحرير 6 مليارات دولار من أموال طهران المجمدة في كوريا الجنوبية مقابل اطلاق سراح خمسة امريكيين كانوا محتجزين في السجون الايرانية الامر الذي تعتبره الادارة الامريكية نجاحا لسياسات الرئيس بايدن بينما تراه اطراف سياسية "اخفاقا وإذعانا امريكيا" غير مبرر.

وتوالت الانتقادات وخصوصا من اطراف الحزب الجمهوري لادارة بايدن احتجاجا على تحرير هذه الاموال الايرانية التي تقبع تحت طائلة العقوبات رغم الفرحة بعودة المحتجزين الامريكيين واعتبروا ان الصفقة "تشكل حافزا لاعداء الولايات المتحدة لمحاولة احتجاز او اختطاف مواطنين امريكيين في المستقبل".

وقال السيناتور الجمهوري الأمريكي توم كوتون في بيان ان إطلاق سراح سجناء أمريكيين مقابل 6 مليارات دولار هو "استرضاء وهمي" كما تشارك بقلقه البالغ مع رئيس الشؤون الخارجية بمجلس النواب مايكل كول بأن هذا القرار قد يؤدي إلى "احتجاز رهائن اخرين".

واضاف السيناتور كوتون ان "هذا القرار لن يجعل ايران اقوى فحسب بل يجعل امريكا أقل أمنا".

كما لم يفوت الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب الفرصة لتوجيه أسهم الانتقاد لسياسات غريمه بايدن من خلال حسابه على منصة (تروث) للتواصل الاجتماعي معتبرا الصفقة "سابقة رهيبة".

وقال ترامب "بمجرد ان توافق على تقديم الاموال فإنك ستقوم بذلك دائما .. وسيتم احتجاز المزيد من الرهائن".

واضاف ترامب متهكما "لقد نجحت خلال ادارتي في اعادة 58 امريكيا الى الوطن من بلدان مختلفة بما في ذلك كوريا الشمالية دون تقديم أي أموال.. حتى ان تلك البلدان لم تطلب ذلك لانهم كانوا يعلمون انهم لن يحصلوا على شيء" .

وانضم وزير الخارجية الاسبق مايك بومبيو للاصوات المنتقدة للصفقة ووصفها ب "المروعة".

في المقابل اكد بايدن في كلمة من البيت الابيض ان "لم شمل الأمريكيين المحتجزين بشكل غير قانوني في الخارج مع عائلاتهم كان أولوية لحكومتي منذ اليوم الأول" متعهدا في الوقت نفسه ب "الاستمرار في فرض عقوبات على إيران بسبب أعمالها الاستفزازية في المنطقة".

وفي المقابل دافع وزير الخارجية أنتوني بلينكن عن قرار الادارة الامريكية مؤكدا ان لدى بلاده الآليات التي تمكنها من الإشراف على أوجه إنفاق الأموال الإيرانية وذلك ردا على تصريحات الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي الذي قال في مقابلة لشبكة (ان بي سي) الامريكية ان حكومته لها السلطة التقديرية الكاملة بشأن استخدام هذه الاموال.

وشدد بلينكن على أنه "لا يمكن لإيران استخدام هذه الأموال الا لشراء الأغذية والأدوية والسلع الإنسانية الأخرى التي لا تشملها العقوبات الأمريكية" محذرا من ان واشنطن لن تتردد في تجميد الأصول مجددا في حال تم استخدامها لغير الغايات الإنسانية المحددة.

وطمأن بلينكن الاصوات المعارضة في الداخل الامريكي قائلا "سنواصل اتباع استراتيجية الردع والضغط والدبلوماسية. كما سنظل ملتزمين بضمان عدم امتلاك ايران لسلاح نووي" مؤكدا "عدم حدوث اي تغيير في تعاطي واشنطن الحالي مع ايران".

من جهته وصف المبعوث الامريكي لشؤون الرهائن روجر كارستيز في تصريحات للصحفيين الصفقة ب "الجيدة" لبلاده قائلا "لقد اعدنا مواطنين امريكيين لديارهم.. انه سيناريو جيد".

كما اثنى منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الابيض على "العمل الشاق" الذي قامت به الدبلوماسية الامريكية لتحقيق هذا الامر.

وفي غضون ذلك تواصل الادارة الامريكية الضغط على طهران بإعلان فرض عقوبات جديدة ضدها تزامنا مع عودة الامريكيين المحتجزين الى ديارهم واستهدفت هذه المرة وزارة الاستخبارات الإيرانية والرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد.

وقال بايدن في بيان اصدره البيت الابيض "تم فرض عقوبات على الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد ووزارة الاستخبارات الإيرانية لتورطهما في اعتقالات غير مشروعة".

في المقابل دعا الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي في كلمته امام الجمعية العامة للامم المتحدة امس الثلاثاء إلى رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على بلاده.

وقال رئيسي إن "هذه العقوبات لم تحقق النتائج المرجوة منها" معتبرا ان "الوقت حان لأن توقف الولايات المتحدة مسارها الخاطئ وتختار الجانب الصحيح".(النهاية) ا م م / ط م ا