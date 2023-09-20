تباين ردود الأفعال في الاوساط الامريكية بشأن صفقة تبادل السجناء بين واشنطن وطهران

تباين ردود الأفعال في الاوساط الامريكية بشأن صفقة تبادل السجناء بين واشنطن وطهران
التاريخ
9/20/2023 4:26:57 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من احمد المزيد
واشنطن - 20 - 9 (كونا) -- تباينت ردود الفعل في الاوساط السياسية الامريكية ما بين مؤيد ومعارض حيال صفقة "تبادل السجناء" التي توصلت اليها إدارة الرئيس الامريكي جو بايدن مع طهران وتضمنت الافراج عن اموال إيرانية مجمدة تبلغ 6 مليارات دولار.
وعلى الرغم من تأكيد ادارة بايدن في اكثر من مناسبة أن تلك الاموال ستخضع لرقابة صارمة من قبل وزارة الخزانة الامريكية للتأكد من أوجه انفاقها فإن الاطراف المعارضة تشكك في ضمان ذلك محذرة من ان القرار سوف "يكرس السلوك الايراني العدائي في المنطقة".
وأفرجت واشنطن بموجب صفقة توسطت فيها قطر عن خمسة ايرانيين محتجزين لديها بالإضافة إلى تحرير 6 مليارات دولار من أموال طهران المجمدة في كوريا الجنوبية مقابل اطلاق سراح خمسة امريكيين كانوا محتجزين في السجون الايرانية الامر الذي تعتبره الادارة الامريكية نجاحا لسياسات الرئيس بايدن بينما تراه اطراف سياسية "اخفاقا وإذعانا امريكيا" غير مبرر.
وتوالت الانتقادات وخصوصا من اطراف الحزب الجمهوري لادارة بايدن احتجاجا على تحرير هذه الاموال الايرانية التي تقبع تحت طائلة العقوبات رغم الفرحة بعودة المحتجزين الامريكيين واعتبروا ان الصفقة "تشكل حافزا لاعداء الولايات المتحدة لمحاولة احتجاز او اختطاف مواطنين امريكيين في المستقبل".
وقال السيناتور الجمهوري الأمريكي توم كوتون في بيان ان إطلاق سراح سجناء أمريكيين مقابل 6 مليارات دولار هو "استرضاء وهمي" كما تشارك بقلقه البالغ مع رئيس الشؤون الخارجية بمجلس النواب مايكل كول بأن هذا القرار قد يؤدي إلى "احتجاز رهائن اخرين".
واضاف السيناتور كوتون ان "هذا القرار لن يجعل ايران اقوى فحسب بل يجعل امريكا أقل أمنا".
كما لم يفوت الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب الفرصة لتوجيه أسهم الانتقاد لسياسات غريمه بايدن من خلال حسابه على منصة (تروث) للتواصل الاجتماعي معتبرا الصفقة "سابقة رهيبة".
وقال ترامب "بمجرد ان توافق على تقديم الاموال فإنك ستقوم بذلك دائما .. وسيتم احتجاز المزيد من الرهائن".
واضاف ترامب متهكما "لقد نجحت خلال ادارتي في اعادة 58 امريكيا الى الوطن من بلدان مختلفة بما في ذلك كوريا الشمالية دون تقديم أي أموال.. حتى ان تلك البلدان لم تطلب ذلك لانهم كانوا يعلمون انهم لن يحصلوا على شيء" .
وانضم وزير الخارجية الاسبق مايك بومبيو للاصوات المنتقدة للصفقة ووصفها ب "المروعة".
في المقابل اكد بايدن في كلمة من البيت الابيض ان "لم شمل الأمريكيين المحتجزين بشكل غير قانوني في الخارج مع عائلاتهم كان أولوية لحكومتي منذ اليوم الأول" متعهدا في الوقت نفسه ب "الاستمرار في فرض عقوبات على إيران بسبب أعمالها الاستفزازية في المنطقة".
وفي المقابل دافع وزير الخارجية أنتوني بلينكن عن قرار الادارة الامريكية مؤكدا ان لدى بلاده الآليات التي تمكنها من الإشراف على أوجه إنفاق الأموال الإيرانية وذلك ردا على تصريحات الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي الذي قال في مقابلة لشبكة (ان بي سي) الامريكية ان حكومته لها السلطة التقديرية الكاملة بشأن استخدام هذه الاموال.
وشدد بلينكن على أنه "لا يمكن لإيران استخدام هذه الأموال الا لشراء الأغذية والأدوية والسلع الإنسانية الأخرى التي لا تشملها العقوبات الأمريكية" محذرا من ان واشنطن لن تتردد في تجميد الأصول مجددا في حال تم استخدامها لغير الغايات الإنسانية المحددة.
وطمأن بلينكن الاصوات المعارضة في الداخل الامريكي قائلا "سنواصل اتباع استراتيجية الردع والضغط والدبلوماسية. كما سنظل ملتزمين بضمان عدم امتلاك ايران لسلاح نووي" مؤكدا "عدم حدوث اي تغيير في تعاطي واشنطن الحالي مع ايران".
من جهته وصف المبعوث الامريكي لشؤون الرهائن روجر كارستيز في تصريحات للصحفيين الصفقة ب "الجيدة" لبلاده قائلا "لقد اعدنا مواطنين امريكيين لديارهم.. انه سيناريو جيد".
كما اثنى منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الابيض على "العمل الشاق" الذي قامت به الدبلوماسية الامريكية لتحقيق هذا الامر.
وفي غضون ذلك تواصل الادارة الامريكية الضغط على طهران بإعلان فرض عقوبات جديدة ضدها تزامنا مع عودة الامريكيين المحتجزين الى ديارهم واستهدفت هذه المرة وزارة الاستخبارات الإيرانية والرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد.
وقال بايدن في بيان اصدره البيت الابيض "تم فرض عقوبات على الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد ووزارة الاستخبارات الإيرانية لتورطهما في اعتقالات غير مشروعة".
في المقابل دعا الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي في كلمته امام الجمعية العامة للامم المتحدة امس الثلاثاء إلى رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على بلاده.
وقال رئيسي إن "هذه العقوبات لم تحقق النتائج المرجوة منها" معتبرا ان "الوقت حان لأن توقف الولايات المتحدة مسارها الخاطئ وتختار الجانب الصحيح".(النهاية) ا م م / ط م ا
MENAFN20092023000071011013ID1107103627
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