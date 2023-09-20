Wednesday, 20 September 2023 01:28 GMT

استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص قوات الاحتلال بالضفة الغربية

9/20/2023 4:26:57 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 20 - 9 (كونا) -- استشهد فلسطينيان صباح اليوم الاربعاء برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي احدهما في مخيم (عقبة جبر) بمدينة (اريحا) والاخر متأثرا بجروح اصيب بها خلال عدوان الاحتلال على مخيم (جنين) بالضفة الغربية.
وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان صحفي ان الشاب ضرغام الاخرس (19 عاما) استشهد بعد اصابته برصاصة في الرأس اطلقها عليه جيش الاحتلال خلال عدوانه على مخيم عقبة جبر في (اريحا).
واضافت ان الشاب عطا موسى (29 عاما) استشهد متأثرا بإصابات متعددة تعرض لها خلال عدوان الاحتلال على مخيم (جنين) الذي اسفر ايضا عن اصابة 30 اخرين مساء أمس الثلاثاء.
وأشارت إلى ان حصيلة الشهداء الفلسطينيين منذ مساء امس الثلاثاء وحتى صباح اليوم ارتفعت بذلك الى ستة بواقع اربعة في مخيم (جنين) وشهيد في (اريحا) وآخر في قطاع غزة استشهد شرق مدينة (خانيوس).
ومن جانبها ذكرت مصادر محلية فلسطينية ان قوات كبيرة من الجيش حاصرت احد المنازل في مخيم (عقبة جبر) ودارت مواجهات مع عشرات الشبان استخدم فيها جيش الاحتلال الرصاص الحي بكثافة.
يذكر ان قوات الاحتلال اقتحمت مساء امس مخيم (جنين) وحاصرت منزلين وأطلقت نحوهما عدة صواريخ. (النهاية)

ن ق / ط م ا



MENAFN20092023000071011013ID1107103626

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث