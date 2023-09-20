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(كوفبيك) الكويتية تستحوذ على 40 بالمئة من (قطاع 3 دلتا النيل) بالبحر المتوسط

9/20/2023 4:26:56 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 20 - 9 (كونا) -- وقعت الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبيك) اتفاقية شراكة مع (بي جي إنترناشيونال ليمتد) التابعة لشركة (شل) تحصل بموجبها (كوفبيك – مصر) على حصة عاملة بنسبة 40 في المئة من (قطاع 3 دلتا النيل) شمال شرق العامرية بالبحر الأبيض المتوسط.
وقال الرئيس التنفيذي ل(كوفبيك) محمد الحيمر في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء "يسرنا توسيع أنشطتنا في مصر بالتعاون مع شركائنا الدوليين العاملين في أحواض استكشافية متميزة بما يتماشى مع استراتيجيتنا لعام 2040".
وأوضح الحيمر أن هذه الشراكة الجديدة في (قطاع 3 دلتا النيل) ستمكن (كوفبيك) من تعزيز أصولها البحرية وأنشطتها الاستكشافية في مصر.
وأشار إلى أن (كوفبيك) تتواجد مسبقا في هذه المنطقة حيث تم منحها قطاع شمال (رأس كنايس) البحري في البحر الأبيض المتوسط عام 2020.
ومن جانبه أعرب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة (شل) مصر المهندس خالد قاسم عن سعادته بالشراكة الجديدة في (قطاع 3 دلتا النيل) والتي "ستمكننا من الاستفادة من الخبرات المشتركة".
وأكد قاسم أن هذه الاتفاقية ستعزز مكانة شركة (شل) وأنشطتها الاستكشافية البحرية مشيرا إلى ان قرب هذا القطاع وغيره من القطاعات الاستكشافية التي تمتلكها الشركة في المنطقة سيساعد في تحقيق أهدافها ودعم مصر في تلبية احتياجاتها من إمدادات الطاقة.
يذكر أن (شل) مصر وشركاءها بدأت في أغسطس الماضي أنشطة الحفر في القطاعين الثالث والرابع بدلتا النيل الواقعين في البحر الأبيض المتوسط ويتضمن المشروع الاستكشافي حفر ثلاث آبار على التوالي. (النهاية)

ا س م / ن س ع


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