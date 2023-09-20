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فائض الكويت التجاري مع اليابان يتراجع في أغسطس بنسبة 1ر44 في المئة

9/20/2023 4:26:56 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 20 - 9 (كونا) -- أظهرت بيانات حكومية يابانية اليوم الأربعاء تراجعا في فائض الميزان التجاري للكويت مع اليابان في أغسطس الماضي بنسبة 1ر44 في المئة للشهر الخامس على التوالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليصل إلى 7ر66 مليار ين (451 مليون دولار أمريكي) بسبب استمرار ضعف الصادرات.
وذكرت البيانات التي أوردتها وزارة المالية اليابانية في تقرير أولي انه رغم هذا التراجع فإن فائض الكويت التجاري مع اليابان ظل إيجابيا 15 عاما وسبعة أشهر حيث ما تزال الصادرات تعوض الواردات في القيمة.
وأضافت ان إجمالي الصادرات الكويتية إلى اليابان انخفض للشهر الرابع على التوالي بنسبة 2ر34 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 8ر87 مليار ين (593 مليون دولار) فيما ارتفعت واردات الكويت من اليابان للشهر ال16 على التوالي بنسبة 9ر49 في المئة لتصل إلى 1ر21 مليار ين (143 مليون دولار).
وأظهرت البيانات ان الفائض التجاري للشرق الأوسط مع اليابان انخفض كذلك بنسبة 8ر38 في المئة ليصل إلى 7ر877 مليار ين (9ر5 مليار دولار) في أغسطس الماضي مع انخفاض الصادرات المتجهة إلى اليابان من المنطقة بنسبة 2ر30 في المئة مقارنة بالعام الماضي.
وأوضحت أن شحنات النفط والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الأخرى التي شكلت 9ر95 في المئة من إجمالي صادرات المنطقة إلى اليابان انخفضت بنسبة 4ر30 في المئة فيما ارتفعت واردات المنطقة الاجمالية من اليابان بنسبة 4ر37 في المئة بفضل الطلب على السيارات والآلات والصلب.
وأشارت البيانات إلى أن الميزان التجاري العالمي لليابان سجل في الشهر الماضي عجزا بقيمة 5ر930 مليار ين (3ر6 مليار دولار) للمرة الثانية تواليا متأثرا باستمرار ارتفاع تكاليف الطاقة وضعف قوة العملة المحلية ما أدى إلى رفع قيمة وارداتها.
وذكرت أن الصادرات اليابانية تراجعت بنسبة 8ر0 في المئة خلال أغسطس مقارنة بالعام الماضي متأثرة بتباطؤ شحنات الوقود الأحفوري ومعدات إنتاج أشباه الموصلات على الرغم من الطلب القوي على السيارات إلى الولايات المتحدة.
وبينت انخفاض وارداتها بنسبة 8ر17 في المئة بسبب انخفاض أسعار الطاقة مثل الفحم والغاز الطبيعي المسال والنفط الخام.
فيما أظهرت البيانات تقلص صادرات اليابان إلى الصين أكبر شريك تجاري لها بنسبة 11 في المئة وسط حظر البلاد على واردات المأكولات البحرية اليابانية ابتداء من أواخر أغسطس الماضي.(نهاية)

م ك / م ج ب


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