مصر تسجل هزة أرضية بقوة 5ر4 درجة شمال غرب مرسى مطروح

مصر تسجل هزة أرضية بقوة 5ر4 درجة شمال غرب مرسى مطروح
التاريخ
9/20/2023 4:26:56 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 20 - 9 (كونا) -- سجلت محطات الشبكة القومية للزلازل بمصر اليوم الاربعاء هزة أرضية بقوة 5ر4 درجة على مقياس (ريختر) على بعد 265 كم شمال غرب مرسى مطروح في الساعة 33ر4 فجرا.
وقال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية الدكتور جاد القاضي في بيان ان "تلك الهزة وقعت على عمق 68ر13 كم وعلى دائرة عرض 52ر22 درجة شمالا وخط طول 79ر24 درجة شرقا".
وأكد القاضي أنه لم يرد للمعهد ما يفيد بشعور المواطنين بهذه الهزة أو وقوع خسائر في الأرواح أو اضرار في المنشآت. (النهاية)
ا س م / غ ع
MENAFN20092023000071011013ID1107103623
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