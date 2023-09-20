اليرموك تقدم قروضاً ومساعدات مالية لطلبتها بقيمة 100 ألف دينار

اربد20 أيلول (بترا)- قررت جامعة اليرموك منح مساعدات مالية بلغت قيمتها 100 ألف دينار لطلبتها الذين تقدموا للحصول على مساعدات وقروض مالية للفصل الدراسي المقبل.

وبحسب بيان صادر عن الجامعة اليوم الأربعاء، قال رئيس الجامعة الدكتور إسلام مساد خلال ترؤسه اجتماع كل من لجنتي صندوق التبرعات والطلبة بالجامعة، إن توفير الدعم المالي للطلبة المحتاجين ومساندتهم لتجاوز الظروف المعيشية الصعبة التي يواجهونها وتمكينهم من مواصلة دراستهم بيسر وسهولة يعد أولوية تحرص الجامعة على تنفيذها بالتعاون والتشارك مع المتبرعين من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية في الجامعة ومن المجتمع المحلي.

وأكد أهمية تكثيف الجهود نحو زيادة موارد الصندوقين وزيادة عدد الطلبة المنتفعين منهما.

واشار البيان الى ان لجنة صندوق الطلبة قررت خلال الاجتماع، منح الطلبة الذين تقدموا بطلبات للحصول على قروض من الصندوق وانطبقت عليهم الشروط والبالغ عددهم 319 طالبا وطالبة قرضا ماليا يعادل رسوم الساعات الدراسية التي سجلها للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي، شريطة أن لا تزيد قيمة القرض عن رسوم 9 ساعات دراسية معتمدة، حيث بلغت القيمة الإجمالية للقروض المقدمة 86733 دينارا.

كما قررت لجنة صندوق التبرعات، منح الطلبة الذين تقدموا بطلبات للحصول على مساعدة مالية وانطبقت عليهم الشروط وعددهم 58 طالبا وطالبة مساعدة مالية تعادل رسوم الساعات الدراسية التي سجلها للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي ، شريطة أن لا تزيد قيمة المساعدة عن رسوم 9 ساعات دراسية معتمدة، وبلغت قيمة المساعدات المقدمة 15156دينارا.

--(بترا)

ا.ح/ أ أ / س س

20/09/2023 11:10:40