عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون الأقصى

عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون الأقصى
التاريخ
9/20/2023 4:26:48 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 20 أيلول (بترا) - اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين الإسرائيليين اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، بدءا من باب المغاربة وانتهاء بباب السلسلة.
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس في بيان، إن المستوطنين نفذوا طقوسا تلمودية، واستمعوا إلى شرح عن "الهيكل" المزعوم، فيما نشرت قوات الاحتلال عناصرها منذ الصباح في باحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المتطرفين.
ويتعرض المسجد الأقصى يوميا عدا الجمعة والسبت، لسلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين، بحراسة شرطة الاحتلال، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد، وتقسيمه زمانيا ومكانيا.
--(بترا)
م ف/ ف ج
20/09/2023 11:04:57
MENAFN20092023000117011021ID1107103619
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