الجزيرة والصريح في صدارة دوري الدرجة الأولى



عمان 20 أيلول (بترا)- تصدر فريقا الجزيرة والصريح، منافسات دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، بعد ختام منافسات الأسبوع الثالث من الدوري.

وشهدت منافسات الجولة الثالثة التي اختتمت أمس، فوز اتحاد الرمثا على كفرسوم 4-0، و السرحان على العربي 2-0، و الجزيرة على صما، 2-0 والصريح على اليرموك 2-0.

وحقق عمان أف سي فوزا على العالية 3-1، وتعادل البقعة مع الهاشمية 1-1، فيما لم تقم مباراة أم القطين والطرة لعدم وجود بطاقات لاعبي الطرة، بانتظار قرار اللجان المختصة بالاتحاد.

ويتصدر الجزيرة ترتيب الفرق برصيد 9 نقاط وبفارق الأهداف عن الصريح، ثم اتحاد الرمثا والعربي وعمان FC والسرحان وكفرسوم 6، الهاشمية 4، صما 3، البقعة 2، أم القطين 1، والطرة واليرموك والعالية دون نقاط.

وحسب نظام البطولة، تُلعب المنافسات بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، ويتأهل أول وثاني الترتيب لدوري المحترفين للموسم المقبل، على أن يهبط آخر فريقين إلى مصاف أندية الدرجة الثانية.

--(بترا)

خ خ / ا ص /س س

20/09/2023 11:03:41