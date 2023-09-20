الجزيرة والصريح في صدارة دوري الدرجة الأولى

الجزيرة والصريح في صدارة دوري الدرجة الأولى
التاريخ
9/20/2023 4:26:48 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 20 أيلول (بترا)- تصدر فريقا الجزيرة والصريح، منافسات دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، بعد ختام منافسات الأسبوع الثالث من الدوري.
وشهدت منافسات الجولة الثالثة التي اختتمت أمس، فوز اتحاد الرمثا على كفرسوم 4-0، و السرحان على العربي 2-0، و الجزيرة على صما، 2-0 والصريح على اليرموك 2-0.
وحقق عمان أف سي فوزا على العالية 3-1، وتعادل البقعة مع الهاشمية 1-1، فيما لم تقم مباراة أم القطين والطرة لعدم وجود بطاقات لاعبي الطرة، بانتظار قرار اللجان المختصة بالاتحاد.
ويتصدر الجزيرة ترتيب الفرق برصيد 9 نقاط وبفارق الأهداف عن الصريح، ثم اتحاد الرمثا والعربي وعمان FC والسرحان وكفرسوم 6، الهاشمية 4، صما 3، البقعة 2، أم القطين 1، والطرة واليرموك والعالية دون نقاط.
وحسب نظام البطولة، تُلعب المنافسات بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، ويتأهل أول وثاني الترتيب لدوري المحترفين للموسم المقبل، على أن يهبط آخر فريقين إلى مصاف أندية الدرجة الثانية.
--(بترا)
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20/09/2023 11:03:41
MENAFN20092023000117011021ID1107103618
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