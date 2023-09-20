مشاركة أردنية بمعرض لمستحضرات التجميل في دبي



عمان 20 أيلول (بترا)-تنظم جمعية المصدرين الأردنيين وبدعم من مشروع نمو الأعمال الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ( USAID)، المشاركة الأردنية في معرض صناعات مستحضرات التجميل الذي تنطلق أعماله في مدينة دبي الشهر المقبل.

و أوضحت الجمعية في بيان، اليوم الأربعاء، ان المشاركة الأردنية بالمعرض الذي يفتتح في الثلاثين من شهر تشرين الأول المقبل تعد الأولى من نوعها، وتهدف الى تنويع وزيادة الصادرات الوطنية.

وأكدت أن المشاركة بالمعرض الذي يستمر ثلاثة أيام، تأتي بهدف تمكين الشركات الأردنية من الترويج لمنتجاتها وفتح نوافذ تسويقية لها بالأسواق الخارجية في ظل المشاركة الدولية الواسعة بهذا المعرض.

و أشارت الجمعية إلى أن الأردن يمتلك صناعات مهمة واعدة في مجال تصنيع مستحضرات التجميل،ولاسيما من منتجات البحر الميت، مؤكدة ان المعرض يشكل للشركات الأردنية فرصة للاطلاع على آخر التطورات بهذا المجال وتبادل الخبرات وفتح آفاق جديدة لها لإقامة شراكات وعقد الصفقات التجارية.

وبينت ان منتجات البحر الميت تمتلك القدرة على المنافسة بالأسواق التصديرية بفعل الجودة والأسعار المنافسة ، مؤكدا أهمية زيادة الصادرات في دعم النمو الاقتصادي من خلال زيادة الإنتاج والاستثمار وتوفير المزيد من فرص العمل للأردنيين،إضافة الى تعزيز احتياطي المملكة من العملات الأجنبية.

وأكدت الجمعية أنها تعمل ضمن خطط وبرامج واضحة بهدف تنويع الصادرات الوطنية وتمكين الشركات من ترويج منتجاتها وإيصالها الى أسواق جديدة من خلال المعارض الدولية المتخصصة التي تشارك بها .

وأشادت بالتعاون المستمر والمثمر مع مشروع نمو الأعمال ( USAID ) من خلال تقديم العديد من الخدمات الفنية والتي تضمنت أعداد المواد التسويقية للشركات والمساهمة في تغطية تكاليف المشاركة في المعرض وفتح أسواق جديدة لمنتجاتها.

ويهدف المشروع الى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة في الأردن، لتحسين إنتاجيتها ودعم قدراتها التنافسية وخلق فرص توظيف وتعزيز الابتكار، ما يسهم في دعم النمو الاقتصادي في الأردن.

وأكدت الجمعية أنها ستواصل تقديم الخدمات للمصدرين من مختلف القطاعات والبحث عن أسواق تصديرية غير تقليدية لمنتجاتهم من خلال المشاركة بالمعارض الدولية، وتعريفهم بكيفية الاستفادة من مزايا الاتفاقيات التجارية التي تربط الأردن مع مختلف التكتلات الاقتصادية الدولية.

يذكر أن الجمعية التي تأسست عام 1988، تسعى لدعم تصدير منتجات وخدمات القطاع الصناعي وتنفيذ النشاطات الهادفة لتنمية صادرات المملكة وتوفير المناخ الملائم لتبادل خبرات رجال الأعمال في مجالات التصدير،وكذلك الترويج للمنتجات الأردنية بمختلف الأسواق العالمية والمشاركة بالمعارض الدولية وعقد ندوات وحلقات نقاشية متخصصة تهم المصدرين.

--(بترا)

س ص /اص / س س

20/09/2023 10:43:01