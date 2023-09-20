الخارجية تدين التصعيد الإسرائيلي وتحذر من استمرار دوامة العنف

عمّان 20 أيلول (بترا) – دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وآخرها العدوان مساء أمس على مدينة جنين، وحذرت من استمرار دوامة العنف.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي على ضرورة وقف الاقتحامات للمدن الفلسطينية كافة، محذراً من عواقب هذا التصعيد الذي لن يؤدي إلا إلى المزيد من التدهور والعنف، داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك بشكلٍ فوري وفاعل لوقف هذا التصعيد، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشدد الناطق الرسمي باسم الوزارة على ضرورة حماية المدن الفلسطينية من الاعتداءات المتكررة عليها، ووقف التصعيد الذي يمثل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني والتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، مؤكداً ضرورة وقف الحملات ضد الشعب الفلسطيني وبشكل فوري.

--(بترا)

ص خ/ ف ج

20/09/2023 10:20:19