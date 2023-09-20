الخارجية تدين التصعيد الإسرائيلي وتحذر من استمرار دوامة العنف

الخارجية تدين التصعيد الإسرائيلي وتحذر من استمرار دوامة العنف
التاريخ
9/20/2023 4:26:47 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمّان 20 أيلول (بترا) – دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وآخرها العدوان مساء أمس على مدينة جنين، وحذرت من استمرار دوامة العنف.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي على ضرورة وقف الاقتحامات للمدن الفلسطينية كافة، محذراً من عواقب هذا التصعيد الذي لن يؤدي إلا إلى المزيد من التدهور والعنف، داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك بشكلٍ فوري وفاعل لوقف هذا التصعيد، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وشدد الناطق الرسمي باسم الوزارة على ضرورة حماية المدن الفلسطينية من الاعتداءات المتكررة عليها، ووقف التصعيد الذي يمثل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني والتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، مؤكداً ضرورة وقف الحملات ضد الشعب الفلسطيني وبشكل فوري.
--(بترا)
ص خ/ ف ج
20/09/2023 10:20:19
MENAFN20092023000117011021ID1107103616
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