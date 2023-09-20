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اندلاع حريق بخزان للوقود جنوبي روسيا

9/20/2023 4:26:47 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 20 أيلول (بترا)- اندلع حريق فجر اليوم الأربعاء، في خزان وقود بمنطقة آدلر التابعة لمدينة سوتشي الروسية السياحية، دون وقوع إصابات.
ونقلت وكالة "روسيا اليوم"، عن حاكم إقليم كراسنودار جنوب غربي روسيا، فينيامين كوندراتيف، قوله"أن حريقا اندلع في خزان لوقود الديزل في منطقة أدلر، التابعة لمدينة سوتشي، فجر اليوم وأن مساحة الحريق بلغت 96 مترا مربعا".
وأضاف،وفقا لمعلومات أولية، لا يوجد إصابات، ولا تهديد بانتشار الحريق، وسيتم التحقيق في أسباب الحادث".
وفي وقت سابق، أبلغت خدمة الطوارئ الروسية أن سكان منطقة آدلر في سوتشي أبلغوا عن حريق في منطقة المطار ومستودع الوقود على شارع أفياتسيون.
بدورها، أعلنت الخدمة الصحفية لمطار المدينة أن المطار لم يتوقف عن العمل وما زال يعمل بشكل طبيعي.
--(بترا)
رصد/أغ /اص / س س
20/09/2023 09:51:43

MENAFN20092023000117011021ID1107103615

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