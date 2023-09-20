تكنولوجيا المعلومات : الأردن يشهد خطوات متسارعة بالتحول الرقمي

عمان 20 أيلول(بترا)- أكد ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن المهندس هيثم الرواجبة، وجود خطوات متسارعة وملموسة على أرض الواقع لجهة تسريع عمليات التحول الرقمي بالمملكة.

وقال في بيان، اليوم الأربعاء، أن الأردن يشهد حاليا توجهات واضحة من مختلف القطاعات وشرائح المجتمع نحو التحول الرقمي، الذي لم يعد مقصورا على القطاعات الاقتصادية، مبينا وجود أحزاب و أندية رياضية بدأت تتوجه نحو ذلك، في محاولة لمواكبة الخطوات الحكومية التي اتخذتها بهذا الخصوص.

و أضاف أن شركات تكنولوجيا المعلومات بدأت تلمس الجهد الحكومي المبذول فيما يتعلق بتسريع عمليات التحول الرقمي في مختلف الدوائر والمؤسسات الرسمية، وبما ينسجم مع البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، وإطلاق خدمات الجيل الخامس.

وبين أن مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي المقترحة لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ركزت على ضرورة تعزيز التعاون بين القطاعين لتسريع وتيرة التحول الرقمي الحكومي، حيث تسمح للقطاع الخاص بالتنافس على تقديم الخدمات للمواطنين من خلال واجهات التطبيقات المفتوحة.

وأوضح أن التحول الرقمي يسهم بخفض الكلف التشغيلية وتبسيط وتسريع إجراءات الخدمات المقدمة للمواطنين وتقديمها بجودة عالية وشفافية، إلى جانب الربط بين مؤسسات القطاعين العام والخاص لضمان جودة البيانات وحمايتها.

وأكد أهمية التحول الرقمي الذي يعد ركيزة أساسية لتحسين بيئة الأعمال واستقطاب الاستثمارات وتوسيع الأعمال وتدعيم الأنشطة التجارية والخدمية، مبينا أن المستثمر اليوم يبحث عن الدول التي لديها بنية تحتية جاهزة ومتطورة بمجال التحول الرقمي.

وأشار إلى ان الشركات الأردنية العاملة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قطعت شوطا كبيرا من التطور والنمو وباتت مساندا لكثير من دول المنطقة من خلال توفير حلول التحول الرقمي لمختلف قطاعتها الاقتصادية والخدمية.

وأكد الرواجبة أن الأردن كان من الدول السباقة بالمنطقة التي اعتمدت التحول الرقمي في العديد من القطاعات الاقتصادية، ولاسيما القطاعات المالية والزراعية والصناعية والخدمات الصحية، مشيرا للخدمات الحكومية التي تقدم من خلال تطبيق (سند)، والتي تضاعفت خلال الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ.

--(بترا)

س ص/اص / س س

20/09/2023 09:50:02