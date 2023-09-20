Wednesday, 20 September 2023 01:27 GMT

الرئيس الجزائري يؤكد وقوف بلاده مع حقوق شعب فلسطين العادلة

9/20/2023 4:26:46 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

نيويورك 20 أيلول (بترا) قال الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون ،الليلة الماضية،إن بلاده تعي "ثمن انتزاع الحرية" ولن تتخلى عن مساندة القضايا العادلة، بما في ذلك حق الشعب الفلسطيني في تقرير إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس، طبقا لقرارات الشرعية الدولية.
وأكد تبون، خلال كلمة ألقاها، في الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، عن تمسك بلاده بمبادرة السلام العربية كإطار لتسوية القضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال ، مشددا على ان الاحتلال هو "السبب الجوهري لعدم استقرار منطقة الشرق الأوسط".
ودعا تبون المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والتاريخية من أجل تمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره واسترجاع حقوقه الكاملة.
-- (بترا)
م د/ ا ص / س س
20/09/2023 09:38:29

MENAFN20092023000117011021ID1107103613

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث