الرئيس الجزائري يؤكد وقوف بلاده مع حقوق شعب فلسطين العادلة

نيويورك 20 أيلول (بترا) قال الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون ،الليلة الماضية،إن بلاده تعي "ثمن انتزاع الحرية" ولن تتخلى عن مساندة القضايا العادلة، بما في ذلك حق الشعب الفلسطيني في تقرير إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس، طبقا لقرارات الشرعية الدولية.

وأكد تبون، خلال كلمة ألقاها، في الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، عن تمسك بلاده بمبادرة السلام العربية كإطار لتسوية القضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال ، مشددا على ان الاحتلال هو "السبب الجوهري لعدم استقرار منطقة الشرق الأوسط".

ودعا تبون المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والتاريخية من أجل تمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره واسترجاع حقوقه الكاملة.

-- (بترا)

م د/ ا ص / س س

20/09/2023 09:38:29