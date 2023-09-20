تراجع أسعار النفط مع ترقب قرار الفائدة الأمريكية

تراجع أسعار النفط مع ترقب قرار الفائدة الأمريكية
التاريخ
9/20/2023 4:26:46 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 20 أيلول (بترا)- تراجعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الأربعاء، مع توخي المستثمرين الحذر قبيل صدور قرار الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.
وبحسب شبكة سي إن بي سي الاقتصادية، هبطت أسعار خام "برنت" القياسي تسليم تشرين الثاني بنسبة 0.90 بالمئة أو ما يعادل 80 سنتا إلى 93.50 دولار للبرميل، في حين انخفضت أسعار عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم تشرين الأول بنسبة 0.90 بالمئة أو 82 سنتا إلى 90.40 دولار للبرميل، ليظل قرابة أعلى مستوى له منذ السابع من تشرين الثاني الماضي.
وأوضحت تقديرات معهد البترول الأميركي تراجع مخزونات النفط بمقدار 5.25 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، ومن المقرر صدور البيانات الرسمية من قبل إدارة معلومات الطاقة لاحقًا اليوم.
وتترقب الأسواق إعلان الفيدرالي الأمريكي قراره بشأن الفائدة وتقييم المسار المستقبلي للسياسة النقدية مساء اليوم، مع توقع الأسواق تثبيت الفائدة دون تغيير.
--(بترا)
رصد/أغ /اص / س س
20/09/2023 09:35:06
MENAFN20092023000117011021ID1107103612
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