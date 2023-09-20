تراجع أسعار النفط مع ترقب قرار الفائدة الأمريكية



عمان 20 أيلول (بترا)- تراجعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الأربعاء، مع توخي المستثمرين الحذر قبيل صدور قرار الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.

وبحسب شبكة سي إن بي سي الاقتصادية، هبطت أسعار خام "برنت" القياسي تسليم تشرين الثاني بنسبة 0.90 بالمئة أو ما يعادل 80 سنتا إلى 93.50 دولار للبرميل، في حين انخفضت أسعار عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم تشرين الأول بنسبة 0.90 بالمئة أو 82 سنتا إلى 90.40 دولار للبرميل، ليظل قرابة أعلى مستوى له منذ السابع من تشرين الثاني الماضي.

وأوضحت تقديرات معهد البترول الأميركي تراجع مخزونات النفط بمقدار 5.25 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، ومن المقرر صدور البيانات الرسمية من قبل إدارة معلومات الطاقة لاحقًا اليوم.

وتترقب الأسواق إعلان الفيدرالي الأمريكي قراره بشأن الفائدة وتقييم المسار المستقبلي للسياسة النقدية مساء اليوم، مع توقع الأسواق تثبيت الفائدة دون تغيير.

--(بترا)

رصد/أغ /اص / س س

20/09/2023 09:35:06