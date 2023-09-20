الرئيس الكولومبي يقترح مؤتمرين للسلام بشأن فلسطين وأوكرانيا

الرئيس الكولومبي يقترح مؤتمرين للسلام بشأن فلسطين وأوكرانيا
التاريخ
9/20/2023 4:26:45 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)
نيويورك 20 أيلول (بترا) قدم رئيس كولومبيا، غوستافو بيترو أوريغو، الليلة الماضية،اقتراحا لعقد مؤتمرين للسلام بشأن فلسطين وأوكرانيا تحت إشراف أممي.
وقال أوريغو خلال كلمة ألقاها، في الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة "أنه لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، يجب إنهاء جميع الحروب "،مقترحا على الأمم المتحدة عقد مؤتمرين للسلام في اقرب وقت ممكن حول أوكرانيا و فلسطين، ما من شأنه أن يقود الطريق للمساعدة في إحلال السلام في جميع مناطق الكوكب.
الى ذلك، شدد رئيس جنوب أفريقيا، ماتاميلا سيريل رامافوسا على "إنه طالما ظلت أرض الفلسطينيين محتلة ويتم تجاهل حقوقهم، فإن السلام سيظل بعيد المنال هناك"،مضيفا في خطابه أمام الجمعية العامة ان "تصرفات الحكومة إلاسرائيلية ستحول دون التوصل إلى حل الدولتين ".
-- (بترا)
م د/ اص / س س
20/09/2023 09:13:25
MENAFN20092023000117011021ID1107103611
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