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الرئيس الكولومبي يقترح مؤتمرين للسلام بشأن فلسطين وأوكرانيا

9/20/2023 4:26:45 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

نيويورك 20 أيلول (بترا) قدم رئيس كولومبيا، غوستافو بيترو أوريغو، الليلة الماضية،اقتراحا لعقد مؤتمرين للسلام بشأن فلسطين وأوكرانيا تحت إشراف أممي.
وقال أوريغو خلال كلمة ألقاها، في الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة "أنه لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، يجب إنهاء جميع الحروب "،مقترحا على الأمم المتحدة عقد مؤتمرين للسلام في اقرب وقت ممكن حول أوكرانيا و فلسطين، ما من شأنه أن يقود الطريق للمساعدة في إحلال السلام في جميع مناطق الكوكب.
الى ذلك، شدد رئيس جنوب أفريقيا، ماتاميلا سيريل رامافوسا على "إنه طالما ظلت أرض الفلسطينيين محتلة ويتم تجاهل حقوقهم، فإن السلام سيظل بعيد المنال هناك"،مضيفا في خطابه أمام الجمعية العامة ان "تصرفات الحكومة إلاسرائيلية ستحول دون التوصل إلى حل الدولتين ".
-- (بترا)
م د/ اص / س س
20/09/2023 09:13:25

MENAFN20092023000117011021ID1107103611

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