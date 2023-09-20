استشهاد فلسطيني خلال اقتحام جيش الاحتلال لمخيم عقبة جبر في أريحا

استشهاد فلسطيني خلال اقتحام جيش الاحتلال لمخيم عقبة جبر في أريحا
التاريخ
9/20/2023 4:26:44 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)
رام الله 20 أيلول (بترا) -أستشهد صباح اليوم الأربعاء، الشاب ضرغام محمد يحيى الأخرس (19 عاما)، متأثرا بجروحه الحرجة في الرأس، وذلك بعد إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم عقبة جبر بمدينة أريحا.
وكانت قوات الاحتلال "قوات خاصة"، قد اقتحمت مخيم عقبة جبر لتنفيذ اعتقالات، حيث اندلعت مواجهات مع المواطنين، ما أدى إلى إصابة واحدة على الأقل بالرصاص الحي وإصابات بحالات اختناق.
وأفادت جمعية الهلال الأحمر، في بيان، بأنه تم نقل شاب أصيب بالرصاص الحي في الرأس إلى مستشفى أريحا خلال اقتحام قوات الاحتلال للمخيم، حيث وصفت إصابته بالخطيرة، وأعلن الطاقم الطبي لاحقا إستشهاده متأثرا بإصابته الخطيرة جدا.
وباستشهاد الأخرس ، ترتفع حصيلة شهداء محافظة أريحا والأغوار منذ بداية العام الحالي إلى 13 شهيدا.
--(بترا)
م . ف/اص / س س
20/09/2023 08:54:37
MENAFN20092023000117011021ID1107103610
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