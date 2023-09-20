استشهاد فلسطيني خلال اقتحام جيش الاحتلال لمخيم عقبة جبر في أريحا

رام الله 20 أيلول (بترا) -أستشهد صباح اليوم الأربعاء، الشاب ضرغام محمد يحيى الأخرس (19 عاما)، متأثرا بجروحه الحرجة في الرأس، وذلك بعد إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم عقبة جبر بمدينة أريحا.

وكانت قوات الاحتلال "قوات خاصة"، قد اقتحمت مخيم عقبة جبر لتنفيذ اعتقالات، حيث اندلعت مواجهات مع المواطنين، ما أدى إلى إصابة واحدة على الأقل بالرصاص الحي وإصابات بحالات اختناق.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر، في بيان، بأنه تم نقل شاب أصيب بالرصاص الحي في الرأس إلى مستشفى أريحا خلال اقتحام قوات الاحتلال للمخيم، حيث وصفت إصابته بالخطيرة، وأعلن الطاقم الطبي لاحقا إستشهاده متأثرا بإصابته الخطيرة جدا.

وباستشهاد الأخرس ، ترتفع حصيلة شهداء محافظة أريحا والأغوار منذ بداية العام الحالي إلى 13 شهيدا.

--(بترا)

م . ف/اص / س س

20/09/2023 08:54:37