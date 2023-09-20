محمد رمضان يقرر عدم خوض السباق الرمضانى المقبل لتجهيز فيلمه أسد أسود





كما أكد رمضان، انه أرجأ الجزء الثانى من مسلسل "جعفر العمدة" إلى رمضان 2025، حيث يكون هناك وقت كافى لكتابة السيناريو ودخول أحداث جديدة على القصة، لاسيما أن الجمهور متشوق للغاية للجزء الثانى رغم الإعلان عن الجزء الثانى، مع المنتج محمد السعدى، حيث تعاقد رمضان مع شركة ميديا هب الفترة الماضية على تقديم عملا درامياً خلال الفترة المقبلة .









حصد النجم محمد رمضان، جائزة أفضل ممثل عربي في الدراما المصرية عن مسلسل جعفر العمدة، الذى عُرض في شهر رمضان الماضى، وذلك خلال حفل موريكس دور.





مسلسل "جعفر العمدة" حقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً على مستوى العالم العربى، بطولة النجم محمد رمضان، هالة صدقي، زينة، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، عماد صفوت، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، إحسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.





تدور الأحداث فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، متزوج بـ3 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أم ميتًا.















