اليوم عيد ميلاد نجم عربى وصل للعالمية.. غسان مسعود ممثل السهل الممتنع

غسان مسعود ممثل عربي نفتخر به لأنه استطاع ان يصل للعالمية، وقدّم أدوار متنوّعة ومن أهم أدواره في السينما دور صلاح الدين في فيلم "مملكة السماء "، ودور "هاشم أغا " في مسلسل "بواب الريح" ودور سيدنا

أبو بكر في مسلسل "عمر ".

قدم غسان مسعود تجربة أخري في هوليوود من التجارب المهمة عندما اختاره المخرج البريطاني ريدلي سكوت لتأدية دور في فيلم "الآلهة والملوك "، الذي يتناول قصة النبي موسى (عليه السلام)







