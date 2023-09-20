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اليوم عيد ميلاد نجم عربى وصل للعالمية.. غسان مسعود ممثل السهل الممتنع

9/20/2023 4:26:33 AM
(MENAFN- Youm7) دائما نسمع كلمة السهل الممتنع ، والفنان غسان مسعود هو خير ممثل لها بأدائه البسيط، والمحترف في نفس الوقت، واليوم يحتفل هذا الفنان العالمي بعيد ميلاده فهو من مواليد 20 سبتمبر 1958 في فجليت في طرطوس، وعمل أستاذاً في المعهد العالي للفنون المسرحية في سوريا لمدة عشر سنوات.

غسان مسعود ممثل عربي نفتخر به لأنه استطاع ان يصل للعالمية، وقدّم أدوار متنوّعة ومن أهم أدواره في السينما دور صلاح الدين في فيلم "مملكة السماء "، ودور "هاشم أغا " في مسلسل "بواب الريح" ودور سيدنا
أبو بكر في مسلسل "عمر ".

قدم غسان مسعود تجربة أخري في هوليوود من التجارب المهمة عندما اختاره المخرج البريطاني ريدلي سكوت لتأدية دور في فيلم "الآلهة والملوك "، الذي يتناول قصة النبي موسى (عليه السلام)




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