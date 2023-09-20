Watch It تروج لمسلسل على باب العمارة ببوستر لحاتم صلاح

ونشرت watch it بوستر تشويقي للعمل، على حسابها على "انستجرام"، وظهر خلاله بطل العمل حاتم صلاح وهو يستلقي على كنبة من أمام العمارة التي تدور الأحداث خلالها، معلقة عليه: "قريبا".

مسلسل "على باب العمارة" يشارك فى بطولته مجموعة من النجوم والفنانين الشباب، أبرزهم: محمد محمود، آية سماحة، محمد رضوان، وعزة لبيب، ريهام الشنواني، محمد عبد العظيم، وعدد من الوجوه الشابة، وهو من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج خيري سالم، ويجسد حاتم صلاح خلال الأحداث دور بواب، وتأتي تلك التجربة الشبابية بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل "بالطو" بطولة عصام عمر، والذي عرض على المنصة في فبراير الماضي.

يذكر أن منصة watch it الإلكترونية شهدت نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية، بعد عرض الجزء الثاني من مسلسل "ريفو"، بطولة أمير عيد، ركين سعد، تامر هاشم، حسن أبو الروس، سارة عبد الرحمن، صدقي صخر، مينا النجار، محسن محيي الدين، عمرو جمال، محمد المولى، هشام الشاذلي، حسام حسني، ملك حجازي، وتأليف محمد ناير، إخراج يحيى إسماعيل.

وكانت آخر أعمال حاتم صلاح في عالم الدراما مسلسل "الصفارة" الذي عرض في رمضان الماضي، وهو من بطولة أحمد أمين، طه دسوقى، آية سماحة، سامية الطرابلسي، محمد رضوان، محمود البزاوى، إنعام سالوسة، ماريا أسامة، وتأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبد الفتاح وعبد الرحمن جاويش وإخراج علاء إسماعيل.