نجل أشرف مصيلحى بعد انتهاء عذائه: الله يرحمك يا أطيب وأجدع وأحن أب

ونشر يوسف أشرف مصيلحي، صور من مراحل عمرية مختلفة تجمعه بوالده، وكتب عليها قائلا: "الله يرحمك يا أطيب وأجدع وأحن أب في الدنيا وكان نفسي تكون موجود وشايف حب الناس وروحك الحلوة الموجودة في كل حد فينا تشوف الناس كلها بتقول عليك إيه من أصغر واحد لحد أكبر واحد، وأنا فعلًا مش فاكر ولو مرة واحدة أنت عملت حاجة ضايقتني أو حتى شدينا مع بعض زي أي أب وابنه وده عشان إحنا كنا صحاب وكنت بتفهمني وعارف دماغي".

وتابع في رسالته: "أنا عارف أنك دلوقتي مرتاح أكتر بكتير وأكيد مبسوط وأنت شايفنا كلنا متجمعين وحاسس أكيد بكل المحبة اللي كانوا موجودين اليومين دول وهيفضلوا موجودين على طول، ودلوقتي أنا هعرف اتكلم معاك وعارف أنك هتسمعني يمكن أكتر من آخر فترة كنت موجود وسطنا عشان كنت تعبان فا مش بعرف اتكلم معاك".

واختتم الرسالة قائلا: أنا عايزك تعرف إني بحبك أوي وهفضل شايل اسمك وأنا فخور إنك أبويا لحد لما أجيلك إن شاء الله.. بجد بحبك أوي يا بابا وعارف أنك أكيد في الجنة إن شاء الله.

وتوفى الفنان أشرف مصيلحي، بعد صراع مع المرض، الأحد الماضى والذى يعد أحد النجوم المهمين في السينما والدراما المصرية واستطاع أن يصنع اسمه خلال فترة زمنية قصيرة من خلال العديد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية، وأشتهر بدور الضابط في الكثير من أعماله مثل فيلم "تيتو" و "خالتى فرنسا"، ومسلسل كلبش" وغيره.

ظهرت موهبة أشرف مصيلحي التمثيلية منذ طفولته، إلا أن انطلاقة مسيرته الفنية تأخرت حتى عمر الـ 26 عاماً، فعمل في البداية بدور العرض السينمائية التابعة لشركة أفلام مصر العالمية حتى حصل على أول أعماله السينمائية. وسرعان ما استطاع أشرف مصيلحي إثبات موهبته وحضوره القوي في السينما والتلفزيون المصري، حتى أن اعمال بلغت أكثر من 70 عمل بين السينما والتليفزيون والمسرح.

كانت بداية أشرف مصيلحي في السينما عام 2000، حيث شارك في فيلم "بونو بونو" بطولة النجمة نادية الجندي، وتوالت مشاركته في السينما في الكثير من أعماله منها، الأبواب المغلقة، راندفو، جواز بقرار جمهورى، أسرار البنات، سحر العيون،

أول مرة تحب يا قلب، خالتى فرنسا، تيتو، الحياة منتهى اللذة، وش اجرام، العيال هربت، الجزيرة، شارع 18، السفاح، وكانت اخر أفلامه هو فيلم "هروب مفاجئ" من بطولته عام 2017