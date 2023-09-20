طريقة عمل بيف ستروجانوف.. أكلة لذيذة وسريعة التحضير





نصف كيلو من اللحم البقري الخالي تمامًا من الدهون مقطع إلى قطع صغيرة

كوب من شوربة الدجاج ، في حالة عدم توفيرها نستخدم كوب من الماء مع مرقة دجاج

كوب حليب خالي الدسم

مشروم طازج مقطع

بصلة مفرومة متوسطة الحجم

ملعقة كبيرة مستردة

ملعقة كبيرة دقيق

ملعقة كبيرة من الصلصة

ملعقة كبيرة لليمون

ملح وفلفل

بقدونس مفروم

زيت زيتون





تتبل قطع اللحم البقري بالملح والفلفل

ثم أحضري وعاء مناسب للقلى، وضيفي ملعقة زيت زيتون

ثم قومي بإضافة قطع اللحم، ثم قومي بتقلبيها حتي تحصلين على اللون خفيف

ثم قومي برفع اللحم من على النار

ثم اتركيها بجانبك لحين تحضير باقي المكونات

ثم ضيفي القليل من زيت الزيتون في نفس الوعاء السابق وضعي المشروم

ثم قومي بالتقليب حتي يتغير اللون

ثم ضيفي البطل المفروم إلى المشروم مع استمرارية التقليب

ثم ضيفي ملعقة من الدقيق إلى البصل والمشروم مع التقليب الجيد

ثم قومي بإضافة قطع اللحم مرة أخرى مع التقليب

ثم ضيفي الملح والفلفل وملعقة الصلصة وملعقة المستردة

ثم ضعي كوب شوربة الدجاج أن وجدت في حالة عدم توفرها قومي بإضافة المرقة في كوب من المياه واتركي الخليط لمدة 10 دقائق

ثم قومي بإضافة الحليب خالي الدسم إلى الخليط

ثم قومي برفع الخليط من على النار، وضيفي البقدونس وعصير الليمون

وقدميها مع الأرز والمكرونة على حسب الرغبة مع أطباق السلطة