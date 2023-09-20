طريقة عمل بيف ستروجانوف.. أكلة لذيذة وسريعة التحضير

طريقة عمل بيف ستروجانوف.. أكلة لذيذة وسريعة التحضير
التاريخ
9/20/2023 4:26:28 AM
(MENAFN- Youm7) بيف ستروجانوف من الأكلات سهلة التحضير التي يمكن أن تقدم وجبة غداء مع أطباق الأرز والخضار المفضل، ويمكن أن تحضر وتقدم كوجبة بمفردها بجانب باقي الأطعمة على حسب الرغبة، لذا يستعرض اليوم السابع خلال السطور التالية طريقة عمل البيف سترجانوف على طريقة الشيف مي صيام، بمكونات سهلة وموفرة بشكل كبير جدًا، فيمكن أن تقومين بتحضير وجبة مشبعة وشهية باستخدام نصف كيلو لحم فقط .
بيف سترجانوف بمكونات سهلة
طريقة عمل البيف ستروجانوف: المكونات :
نصف كيلو من اللحم البقري الخالي تمامًا من الدهون مقطع إلى قطع صغيرة
كوب من شوربة الدجاج ، في حالة عدم توفيرها نستخدم كوب من الماء مع مرقة دجاج
كوب حليب خالي الدسم
مشروم طازج مقطع
بصلة مفرومة متوسطة الحجم
ملعقة كبيرة مستردة
ملعقة كبيرة دقيق
ملعقة كبيرة من الصلصة
ملعقة كبيرة لليمون
ملح وفلفل
بقدونس مفروم
زيت زيتون
طريقة تحضير بيف ستروجانوف:
تتبل قطع اللحم البقري بالملح والفلفل
ثم أحضري وعاء مناسب للقلى، وضيفي ملعقة زيت زيتون
ثم قومي بإضافة قطع اللحم، ثم قومي بتقلبيها حتي تحصلين على اللون خفيف
ثم قومي برفع اللحم من على النار
ثم اتركيها بجانبك لحين تحضير باقي المكونات
ثم ضيفي القليل من زيت الزيتون في نفس الوعاء السابق وضعي المشروم
ثم قومي بالتقليب حتي يتغير اللون
ثم ضيفي البطل المفروم إلى المشروم مع استمرارية التقليب
ثم ضيفي ملعقة من الدقيق إلى البصل والمشروم مع التقليب الجيد
ثم قومي بإضافة قطع اللحم مرة أخرى مع التقليب
ثم ضيفي الملح والفلفل وملعقة الصلصة وملعقة المستردة
ثم ضعي كوب شوربة الدجاج أن وجدت في حالة عدم توفرها قومي بإضافة المرقة في كوب من المياه واتركي الخليط لمدة 10 دقائق
ثم قومي بإضافة الحليب خالي الدسم إلى الخليط
ثم قومي برفع الخليط من على النار، وضيفي البقدونس وعصير الليمون
وقدميها مع الأرز والمكرونة على حسب الرغبة مع أطباق السلطة
بيف سترجانوف
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