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4 طرق لمساعدة طفلك على الثقة بنفسه.. اطرحى الأسئلة وناقشى مشاعره

9/20/2023 4:26:28 AM
(MENAFN- Youm7) كل أم تريد أن يكون طفلها في أفضل حال، وأن يثق بنفسه ، وعلى الوالدين أن يساعدا الطفل لتحقيق ذلك، خلال المواقف المختلفة وألا يخاف من مواجهة الحياة، مع المحافظة على سلامة نفسه، ولا يأخذ المعلومات التي يسمعها بشكل مسلم به، ولمعرفة كيف يثق الطفل في نفسه بشكل كبير، يمكن متابعة التقرير التالى، وفقاً لموقع "romper".


زيادة الثقة

كيفية جعل الطفل يثق بنفسه:

سؤال الطفل:

من أفضل الأمور لجعل الطفل يبنى ثقته بنفسه هو مشاركة الأبوين في حياة الابن، عن طريق طرح العديد من الأسئلة حول ما الذى يحبه وما الذى لا يحبه، وحول أصدقائه والأشخاص الذين يتواصل الطفل معهم، وكيف يشعر خلال ظرف معين أو شعوره تجاه موقف ما.


التحدث عن العواطف:

قد تتجاهل الطفل عندما يدخل في نوبة من الغضب لأنه قد تكون تلك النوبة تأتى في وقت غير مناسب، كالشارع مثلاً، برغم أن الطفل يعبر عن مشاعره الحقيقية وقتها، ويفهم الطفل من ذلك التجاهل أن التعبير عن مشاعره غير هام، ولكن على الآباء التحدث عن المشاعر والعواطف وكيفية التعرف عليها مع الاستماع إلى الطفل وأن تلك المشاعر موجودة لحماية الطفل.


اب وابنه

جعل الطفل يتحدث بدون خوف:

على الأم أن تتحدث مع الطفل وتخبره عن الغرائز وما هو الرد المناسب في كل موقف، وفائدة الثقة بالنفس عند التحدث، وعلامات الخطر وما يجب على الطفل القيام به ليكون آمنا، مما يجعله يكون صورة مناسبة ليكون واثقا من نفسه في أي موقف يمر عليه، مع زيادة تعزيز إحساسه بالذات، لأن الثقة بالنفس تساعد على القدرة على أخذ قرار سليم، مع جعل الطفل يتحدث بدون خوف من الأم أو الأب أو الوقوع في بعض المشاكل.


قيمة أفكار الطفل واقتراحاته:

في الكثير من الأحيان قد تتجاهل الأم ما يقوله الطفل لأنها ترى أنه أمر غير هام، وكل ما تعطى الأم فرصة للطفل أن تسمعه وتقدر أفكاره، وتعطيه الفرصة ليعرف
مدى أن رأيه صحيح كلما تزيد من ثقته بنفسه، وعلى الوالدين أن يحترما شعور الطفل بالخوف ولا يطالباه بأن يتجاهل تلك المشاعر، مع عدم إجبار الطفل على إلقاء التحية أو إعطاء قبلة مهما كان الشخص، مع عدم لوم الطفل على إحساسه أو اختياره.



زيادة الثقة



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