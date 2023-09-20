4 أبراج لن تلتزم بقائمة السبلايز.. القوس يكتفي بالضروريات والدلو مدبر

بالرغم من أن مواليد برج السرطان حساسون من ناحية المسئولية، فهم آباء وأمهات مثاليون للغاية، فإن الأمهات في بعض الأحيان يحتجن لتدبير الأمور أكثر من اللازم، فلا يفضلن شراء السبلايز مرة واحدة، ولكنهن يقمن بشراء الأدوات الضرورية فقط لا غير.

مواليد برج الجدي أكثر حرصاً في مثل هذه الأمور، خاصة بالنسبة لأطفالهن الذين كبروا ووصلوا لمرحلة تعليمية متقدمة، فلا يجدن سبباً قوياً لاحضار الأدوات المدرسية بالكامل.

أما عن الأمهات من مواليد برج القوس فلديهن أولويات للحياة العائلية، ومنها ترتيب البيت وشراء مستلزمات المنزل، ومع عودة المدارس يمكنهن شراء الأساسيات والمتطلبات الضرورية التي قد يحتاجها أبناؤهن فقط.

أمهات برج الدلو مشاهير بطبيعتهن المستقلة والمتطلعة إلى المستقبل، ورغبتهن في تحدي كل شيء مفروض عليهن، والسعي إلى الابتكار لذا فهن بارعات في صنع كل شيء يدوياً وتصميم كل الذي يحتاجونه بيديهن، لذا فهن لا يفضلن شراء السبلايز المبالغ فيها تماماً، بل إنهن قد يقمن بالبحث عن أكثر الطرق توفيراً لهذه الأشياء بأقل التكاليف.



