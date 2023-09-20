4 أبراج لن تلتزم بقائمة السبلايز.. القوس يكتفي بالضروريات والدلو مدبر

4 أبراج لن تلتزم بقائمة السبلايز.. القوس يكتفي بالضروريات والدلو مدبر
التاريخ
9/20/2023 4:26:28 AM
(MENAFN- Youm7) بحلول العام الدراسي الجديد وعودة المدارس تكون هناك استعدادات خاصة في كل البيوت المصرية، بداية من تجهيز الزي المدرسي حتى الأدوات المدرسية والتي يعرف عنها "السبلايز"، لذا نستعرض بعض الأبراج الفلكية من الأمهات اللائي لن يقمن بشراء السبلايز أو على الأقل لن يلتزمن بالقائمة الكاملة وفقًا لموقع "astrotalk" .
الادوات المدرسية برج السرطان
بالرغم من أن مواليد برج السرطان حساسون من ناحية المسئولية، فهم آباء وأمهات مثاليون للغاية، فإن الأمهات في بعض الأحيان يحتجن لتدبير الأمور أكثر من اللازم، فلا يفضلن شراء السبلايز مرة واحدة، ولكنهن يقمن بشراء الأدوات الضرورية فقط لا غير. برج الجدي
مواليد برج الجدي أكثر حرصاً في مثل هذه الأمور، خاصة بالنسبة لأطفالهن الذين كبروا ووصلوا لمرحلة تعليمية متقدمة، فلا يجدن سبباً قوياً لاحضار الأدوات المدرسية بالكامل.
السبلايز برج القوس
أما عن الأمهات من مواليد برج القوس فلديهن أولويات للحياة العائلية، ومنها ترتيب البيت وشراء مستلزمات المنزل، ومع عودة المدارس يمكنهن شراء الأساسيات والمتطلبات الضرورية التي قد يحتاجها أبناؤهن فقط.
عودة المدارس برج الدلو
أمهات برج الدلو مشاهير بطبيعتهن المستقلة والمتطلعة إلى المستقبل، ورغبتهن في تحدي كل شيء مفروض عليهن، والسعي إلى الابتكار لذا فهن بارعات في صنع كل شيء يدوياً وتصميم كل الذي يحتاجونه بيديهن، لذا فهن لا يفضلن شراء السبلايز المبالغ فيها تماماً، بل إنهن قد يقمن بالبحث عن أكثر الطرق توفيراً لهذه الأشياء بأقل التكاليف.
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