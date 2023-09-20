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4 أبراج لن تلتزم بقائمة السبلايز.. القوس يكتفي بالضروريات والدلو مدبر

9/20/2023 4:26:28 AM
(MENAFN- Youm7) بحلول العام الدراسي الجديد وعودة المدارس تكون هناك استعدادات خاصة في كل البيوت المصرية، بداية من تجهيز الزي المدرسي حتى الأدوات المدرسية والتي يعرف عنها "السبلايز"، لذا نستعرض بعض الأبراج الفلكية من الأمهات اللائي لن يقمن بشراء السبلايز أو على الأقل لن يلتزمن بالقائمة الكاملة وفقًا لموقع "astrotalk" .


الادوات المدرسية برج السرطان

بالرغم من أن مواليد برج السرطان حساسون من ناحية المسئولية، فهم آباء وأمهات مثاليون للغاية، فإن الأمهات في بعض الأحيان يحتجن لتدبير الأمور أكثر من اللازم، فلا يفضلن شراء السبلايز مرة واحدة، ولكنهن يقمن بشراء الأدوات الضرورية فقط لا غير.

برج الجدي

مواليد برج الجدي أكثر حرصاً في مثل هذه الأمور، خاصة بالنسبة لأطفالهن الذين كبروا ووصلوا لمرحلة تعليمية متقدمة، فلا يجدن سبباً قوياً لاحضار الأدوات المدرسية بالكامل.


السبلايز برج القوس

أما عن الأمهات من مواليد برج القوس فلديهن أولويات للحياة العائلية، ومنها ترتيب البيت وشراء مستلزمات المنزل، ومع عودة المدارس يمكنهن شراء الأساسيات والمتطلبات الضرورية التي قد يحتاجها أبناؤهن فقط.


عودة المدارس برج الدلو

أمهات برج الدلو مشاهير بطبيعتهن المستقلة والمتطلعة إلى المستقبل، ورغبتهن في تحدي كل شيء مفروض عليهن، والسعي إلى الابتكار لذا فهن بارعات في صنع كل شيء يدوياً وتصميم كل الذي يحتاجونه بيديهن، لذا فهن لا يفضلن شراء السبلايز المبالغ فيها تماماً، بل إنهن قد يقمن بالبحث عن أكثر الطرق توفيراً لهذه الأشياء بأقل التكاليف.



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