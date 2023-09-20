عارضات أزياء يظهرن بمكياج عنف منزلى بأسبوع الموضة بلندن.. أثار غضب النساء

عارضات أزياء يظهرن بمكياج عنف منزلى بأسبوع الموضة بلندن.. أثار غضب النساء
التاريخ
9/20/2023 4:26:28 AM
(MENAFN- Youm7) تحرص عارضات الأزياء على أن يظهرن في أفضل صورة أثناء سيرهن على الـ" ريد كاربت"، في عروض الأزياء المختلفة، كما يحرصن على اختيار المكياج الذى يتناسب مع ملابسهن، لذلك تستوحى الكثيرات من النساء منهن أبرز خطوط الموضة سواء في الملابس أو المكياج، لكن ماحدث في أسبوع الموضة بلندن عكس ذلك تماماً حيث سارت عارضة الأزياء الروسية إيرينا شايك على السجادة الحمراء، وهى مصابة بعينها وكأن أحد قد قام بتعنيفها، مما أثار دهشة الحاضرين، وفقاً لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.
عرض أزياء بأسبوع الموضة بلندن
وأشار التقرير إلى أن إيرينا وضعت مكياج على عينها وجعلها تبدو وكأنها تعرضت للإعتداء من قبل شخص ما، خلال مشاركتها في عرض موالولا لربيع وصيف 2024 في أسبوع الموضة في لندن
عارض أزياء بمكياج مثير يدل على العنف المنزلى
وظهرت إيرينا شايك بعين مصابة وكأنها تعرضت للإعتداء من قبل شخص ما، وتركت عارضة الأزياء البالغة من العمر 37 عامًا شعرها الأسود فضفاض حول كتفيها، بينما كانت تسير بين مجموعة من عارضات الأزياء وهى مرتدية بلوزة رمادية اللون بدون أكمام مع تنورة طويلة متطابقة من تصميم
موالولا أوجونليسي.
عارضة أزياء تظهر بمكياج عين مصابة
وظهرت العارضة مرة أخرى وهى مرتدية قميص طويل مع حذاء لونه أزرق نيون يصل إلى الفخذ، وحضر العرض العديد من المشاهير مثل المغنى والزوج السابق لنجمة تليفزيون الواقع الأمريكي كاني ويست وزوجته عارضته الأزياء والمهندسة المعمارية بيانكا سينسوري .
عارض أزياء بمكياج مثير يدل على العنف المنزلى
وليست إيرينا فقط التي ظهرت بهذا المكياج بل شاركها العديد من العارضين الذين ظهروا بمكياج الإعتداء، مما أثار
غضب الكثيرات من النساء
وبالأخص المدافعات عن حقوق المرأة، حيث اتُهم عرض الأزياء بأنه يشيد بالعنف المنزلي
عارضة تظهر بمكياج عين مصابة
وقالت فرح نظير، الرئيسة التنفيذية لمنظمة مساعدة المرأة: "العين السوداء ليست من إكسسوارات الموضة.
ومن دون أن يكون واضحًا ما إذا كان يتم استخدامه لرفع مستوى الوعي حول العنف المنزلي، فإن العارضة والمصممة تخاطر بالتقليل من شأن العنف المنزلي وتأثيره على النساء والأطفال.
وقالت الناشطة عائشة علي خان: "إن إعطاء عارضات الأزياء عيونًا سوداء زائفة أمر يستحق الشجب تمامًا. يا لها من إهانة لضحايا العنف المنزلي عندما يرون إصابات مثل هذه متألقة للاستهلاك العام.
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