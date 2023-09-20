عارضات أزياء يظهرن بمكياج عنف منزلى بأسبوع الموضة بلندن.. أثار غضب النساء





وأشار التقرير إلى أن إيرينا وضعت مكياج على عينها وجعلها تبدو وكأنها تعرضت للإعتداء من قبل شخص ما، خلال مشاركتها في عرض موالولا لربيع وصيف 2024 في أسبوع الموضة في لندن





وظهرت إيرينا شايك بعين مصابة وكأنها تعرضت للإعتداء من قبل شخص ما، وتركت عارضة الأزياء البالغة من العمر 37 عامًا شعرها الأسود فضفاض حول كتفيها، بينما كانت تسير بين مجموعة من عارضات الأزياء وهى مرتدية بلوزة رمادية اللون بدون أكمام مع تنورة طويلة متطابقة من تصميم

موالولا أوجونليسي.





وظهرت العارضة مرة أخرى وهى مرتدية قميص طويل مع حذاء لونه أزرق نيون يصل إلى الفخذ، وحضر العرض العديد من المشاهير مثل المغنى والزوج السابق لنجمة تليفزيون الواقع الأمريكي كاني ويست وزوجته عارضته الأزياء والمهندسة المعمارية بيانكا سينسوري .

وليست إيرينا فقط التي ظهرت بهذا المكياج بل شاركها العديد من العارضين الذين ظهروا بمكياج الإعتداء، مما أثار

غضب الكثيرات من النساء

وبالأخص المدافعات عن حقوق المرأة، حيث اتُهم عرض الأزياء بأنه يشيد بالعنف المنزلي

وقالت فرح نظير، الرئيسة التنفيذية لمنظمة مساعدة المرأة: "العين السوداء ليست من إكسسوارات الموضة.

ومن دون أن يكون واضحًا ما إذا كان يتم استخدامه لرفع مستوى الوعي حول العنف المنزلي، فإن العارضة والمصممة تخاطر بالتقليل من شأن العنف المنزلي وتأثيره على النساء والأطفال.

وقالت الناشطة عائشة علي خان: "إن إعطاء عارضات الأزياء عيونًا سوداء زائفة أمر يستحق الشجب تمامًا. يا لها من إهانة لضحايا العنف المنزلي عندما يرون إصابات مثل هذه متألقة للاستهلاك العام.