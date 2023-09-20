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جهاز زايد يجرى قرعة علنية لتخصيص المحال بالمنطقة الخدمية الإقليمية الثانية

9/20/2023 4:26:24 AM
(MENAFN- Youm7) التقى المهندس أحمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، عددًا من أصحاب أراضى التقنين -ممثلى إحدى الجمعيات- الواقعة فى نطاق القرار الجمهورى رقم 230 لسنة 2017، وذلك فى ضوء التوجيهات الصادرة من اللجنة الرئيسية للوحدة المركزية لوضع سياسات وضوابط التعامل مع الملفات والعقود من جهة الولاية السابقة.


واستمع رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، إلى مطالب ممثلى الجمعية بشأن تذليل العقبات لاستصدار القرار الوزارى باعتماد تقسيم وتخطيط المشروع، وكيفية استكمال سداد باقى مستحقات علاوة توصيل المرافق وتغيير النشاط لبعض الأعضاء نظير التنازل عن حصتهم من أرض الخدمات بالمشروع لصالح الهيئة، وأوضح لهم أنه جار دراسة طلب الجمعية بالتنسيق مع قطاعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستكمال الإجراءات.


وفى سياق آخر، ترأس المهندس أحمد مصطفى، لجنة القرعة العلنية لتخصيص المحال بمبنى الورش المقام بمعرفة جهاز المدينة بالمنطقة الخدمية الإقليمية الثانية بمقابل انتفاع سنوى، لمستأجرى المحال أسفل العمارات السكنية ذات الأنشطة المقلقة للراحة، من أجل الحفاظ على راحة المواطنين، وتوفير المناخ الملائم والبيئة الصحية لهم، وللحفاظ على المظهر الجمالى اللائق للمدينة، وتجميع الأنشطة بمبنى خدمى واحد تيسيرا على المواطنين، وذلك بحضور ممثلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومجلس الدولة، ووزارة المالية، ورئيس مجلس أمناء المدينة، ونواب رئيس الجهاز، ومديرى العموم.


وناشد رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، أصحاب المحال الواقعة أسفل العمارات السكنية، بعدم تأجيرها بأى نشاط مقلق للراحة، منعًا لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.



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