طبعة جديدة من الذرة الرفيعة الحمراء بمقدمة خاصة للأديب الصينى مويان

"صدرت رواية "الذرة الرفيعة الحمراء" في عام 1986، قبل أربعة وثلاثين عامًا من اليوم. وتم تحويلها إلى فيلم سينمائي ومسلسل تليفزيوني ومسرحية وغيرها من الأشكال الفنية، وترجمت إلى عشرات اللغات الأجنبية وصدرت طبعاتها في دول عديدة. وأرى أن السبب الرئيس في إعجاب الكثير من الجمهور والقراء بهذا العمل، يرجع في الأساس إلى شخصيتيّ "جدي" و"جدتي" هاتين الشخصيتين النموذجيتين اللتين رسمتهما من لحم ودم. هذا بالإضافة إلى الجرأة في التجريب في اللغة والبنية السردية التي أحدثت ضجة كبيرة آنذاك، ونالت استحسان القراء حول العالم. فالنص كالجسر، يبقى شامخًا أمام عوامل الزمن. غير أن الإنسان يتقدم به العمر، في حين يظل النص شابًا. فإعادة قراءة هذا العمل الآن، أشبه بالمشي فوق الجسر الحجري واستعادة الذكريات القديمة معه. فقد احتفظ هذا الجسر بذكريات وحماس الشباب. وبالرغم من أن هناك الكثير من الندم، إلا أن هذا الندم يبقى ذكرى عزيزة مقارنة بمراحل التجديد المفعمة بالحماس".

وجاء في تقديم المترجم الدكتور حسانين فهمي حسين للطبعة الجديدة: من دواعي سروري أن أنتهز هذه الفرصة لكتابة مقدمة للطبعة الجديدة من ترجمتي لرواية "الذرة الرفيعة الحمراء" للروائي الصيني الكبير مويان، أكثر من عشر سنوات مرت على صدور الطبعة الأولى من

الترجمة العربية لهذه الرواية المهمة التي حاز صاحبها نوبل في الآداب عام 2012، والتي كانت قد صدرت بعد حوالي ثلاثة شهور من إعلان فوزه بالجائزة الكبيرة.

كانت "الذرة الرفيعة الحمراء" أحد أهم مسوغات حصول مويان على نوبل، ليكون بذلك أول كاتب صيني يفوز بها.

أثار صدور الترجمة العربية لرواية "الذرة الرفيعة الحمراء" في مطلع 2013 عن المركز القومي للترجمة الكثير من الأصداء معظمها إيجابية، فتصدرت الترجمة العربية للرواية قائمة المركز القومي للترجمة للكتب الأكثر مبيعًا بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الرابعة والأربعين، كما تصدرت الرواية القائمة التي أصدرها المركز للكتب الصادرة عنه والأكثر مبيعًا لعام 2013. وحصل بها المترجم على جائزة "الشباب للترجمة" التي يمنحها المركز القومي للترجمة في دورتها الأولى عام 2013.

وفضلا عن كونها أول عمل يترجم لمويان (الذي لم يكن معروفًا قبل إعلان فوزه بنوبل عند القراء العرب) إلى العربية، فقد كان لـ "الذرة الرفيعة الحمراء" دورًا كبيرا في جذب الانتباه إلى ترجمة الإبداع الصيني إلى العربية، وهو ما شهدناه خلال السنوات الأخيرة من صدور ترجمات عربية لعدد كبير من الأعمال الأدبية الصينية لكتاب صينيين يمثلون مختلف الأجيال والتيارات الأدبية في الصين. كما حظت الترجمة العربية للرواية فور صدورها باهتمام ملحوظ من النقاد والباحثين المتخصصين في الأدب الصيني والأدب المقارن، وتناولها عدد من الباحثين المصريين والعرب والصينين في أبحاثهم الأكاديمية، ومن وجهة نظر مقارنة مع عدد من الأعمال الأدبية العربية، من بينها رسالة الماجستير التي تقدمت بها الباحثة الصينية شيو روي لقسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة القاهرة عام 2014 بعنوان: الراوي يتذكر قريته (دراسة مقارنة بين "الأرض" لعبد الرحمن الشرقاوي و"الذرة الرفيعة الحمراء" لمويان). إلى جانب دراسات أخرى قارنت بين "الذرة الرفيعة الحمراء" وأعمال لنجيب محفوظ وخيري شلبي وغيرهم من رموز الإبداع المصري والعربي.