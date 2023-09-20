فتح باب المشاركة فى مسابقة إقليم جنوب الصعيد الأدبية لعام 2024

فتح باب المشاركة فى مسابقة إقليم جنوب الصعيد الأدبية لعام 2024
التاريخ
9/20/2023 4:26:21 AM
(MENAFN- Youm7) أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة فتح باب المشاركة في مسابقة إقليم جنوب الصعيد الأدبية للعام المالي 2023-2024، في عدد من فروع الإبداع، هى: شعر الفصحى، العامية، القصة القصيرة، أدب الطفل، والدراسات النقدية، على أن يكون آخرموعد للمشاركة يوم 30 نوفمبر 2023.
وإقليم جنوب الصعيد الثقافي بضم محافظات قنا، والبحر الأحمر، والأقصر، وأسوان.. ومن شروط المسابقة: : أنه لا يحق للمتسابق الاشتراك في أكثر من مجال واحد وبعمل واحد فقط، وأن يقدم المتسابق العملَ المشترك به إلى الفرع الثقافي التابع له ،وأن يقدم العمل الأدبي من 3 نسخ مكتوبًا بالكمبيوتر، وألا يكون العمل الأدبي قد حصل على جوائزَ من قبل.. وأن يقدم المتسابق إقرارًا موقعًا منه بأن العمل الأدبي من إبداعه، بالإضافة إلى أنه لا يحق الاشتراك لمن فاز بالمسابقة في الأعوام الثلاثة الأخيرة، وذلك توسيعًا لدائرة المشاركة.
مسابقة إقليم جنوب الصعيد الأدبية
ويُعنى مشروع النشر الإقليمي بإصدار مجموعة متميزة من الإبداعات الأدبية المتنوعة لأدباء مصر فى الأقاليم وذلك فى شكل مجلات ثقافية وسلاسل كتب، ويهدف إلى: اكتشاف المواهب الأدبية وتقديمها إلى الواقع الأدبى والثقافى، بما يسهم فى تنشيط الحركة الأدبية بمصر. تقديم أعمال أدبية رفيعة المستوي للقارئ المصري للارتقاء بالذوق وزيادة المعرفة.
الوسائل: إصدار مجلة ربع سنوية لكل فرع ثقافى، تقدَّم فيها نماذج من إبداعات الفرع ذات المستوى الجيد، وتحقق التواصل بين الأجيال، وتؤكد أهمية التنوع الثقافي، إصدار عدد من الكتب الأدبية والنقدية والبحثية للمبدعين من أدباء مصر فى جميع الأقاليم والأفرع الثقافية.
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