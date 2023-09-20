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فتح باب المشاركة فى مسابقة إقليم جنوب الصعيد الأدبية لعام 2024

9/20/2023 4:26:21 AM
(MENAFN- Youm7) أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة فتح باب المشاركة في مسابقة إقليم جنوب الصعيد الأدبية للعام المالي 2023-2024، في عدد من فروع الإبداع، هى: شعر الفصحى، العامية، القصة القصيرة، أدب الطفل، والدراسات النقدية، على أن يكون آخرموعد للمشاركة يوم 30 نوفمبر 2023.



وإقليم جنوب الصعيد الثقافي بضم محافظات قنا، والبحر الأحمر، والأقصر، وأسوان.. ومن شروط المسابقة: : أنه لا يحق للمتسابق الاشتراك في أكثر من مجال واحد وبعمل واحد فقط، وأن يقدم المتسابق العملَ المشترك به إلى الفرع الثقافي التابع له ،وأن يقدم العمل الأدبي من 3 نسخ مكتوبًا بالكمبيوتر، وألا يكون العمل الأدبي قد حصل على جوائزَ من قبل.. وأن يقدم المتسابق إقرارًا موقعًا منه بأن العمل الأدبي من إبداعه، بالإضافة إلى أنه لا يحق الاشتراك لمن فاز بالمسابقة في الأعوام الثلاثة الأخيرة، وذلك توسيعًا لدائرة المشاركة.







مسابقة إقليم جنوب الصعيد الأدبية




ويُعنى مشروع النشر الإقليمي بإصدار مجموعة متميزة من الإبداعات الأدبية المتنوعة لأدباء مصر فى الأقاليم وذلك فى شكل مجلات ثقافية وسلاسل كتب، ويهدف إلى: اكتشاف المواهب الأدبية وتقديمها إلى الواقع الأدبى والثقافى، بما يسهم فى تنشيط الحركة الأدبية بمصر. تقديم أعمال أدبية رفيعة المستوي للقارئ المصري للارتقاء بالذوق وزيادة المعرفة.

الوسائل: إصدار مجلة ربع سنوية لكل فرع ثقافى، تقدَّم فيها نماذج من إبداعات الفرع ذات المستوى الجيد، وتحقق التواصل بين الأجيال، وتؤكد أهمية التنوع الثقافي، إصدار عدد من الكتب الأدبية والنقدية والبحثية للمبدعين من أدباء مصر فى جميع الأقاليم والأفرع الثقافية.







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