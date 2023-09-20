أخطر السفاحين.. ميكائيل بوبكوف.. لقب بالذئب البشرى لتشويهه جثث ضحاياه

أخطر السفاحين.. ميكائيل بوبكوف.. لقب بالذئب البشرى لتشويهه جثث ضحاياه
التاريخ
9/20/2023 4:26:21 AM
(MENAFN- Youm7) دائما ما تلعب العقد النفسية دورا كبيرا في حياة أي شخص، فيمكن أن تحول العقدة النفسية أى شخص كونه بنى آدم عادى إلى سفا يرهبه جميع الناس ويتسبب في خلق الذعر لمن حوله، وهذا ما حدث مع السفاح الروسى ميكائيل بوبكوف الملقب بـ "الذئب البشرى"..
عرف في وسائل الإعلام بأنه قاتل مغتصب متسلسل ويُعرف بأنه أحد أكثر القتلة المتسلسلين إنتاجًا في روسيا - بسبب الطبيعة الوحشية لجرائمه.
كان نشطًا لمدة عقدين من الزمن في مدينة أنجارسك وإيركوتسك وفلاديفوستوك، من عام 1992 إلى عام 2010، وكان جميع ضحاياه من النساء الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 40 عامًا باستثناء رجل واحد وهو شرطى.
ويرجع قتله لعدد كبير من النساء، بسبب عقدته من زوجته، حيث إنه قام بارتكاب "الزنا"، مما دفعه للانتقام من كل سيدة أو فتاة يراها.
تضمنت أسلحة القتل التي استخدمها السكاكين والفؤوس ومضارب البيسبول والمفكات وقام بتشويه الجثث بشكل غريب لدرجة أن وسائل الإعلام الروسية نسبت الجرائم إلى "الذئب"
ميكائيل بوبكوف
أُدين بوبكوف بارتكاب 22 جريمة قتل في عام 2015، واعترف بارتكاب 59 جريمة قتل إضافية .
في 10 ديسمبر 2018، أُدين بارتكاب 56 جريمة قتل من أصل 59 جريمة قتل، لم تتمكن الشرطة من العثور على دليل لثلاث جرائم قتل. تلقى بوبكوف حكما ثانيا بالسجن مدى الحياة.
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