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أخطر السفاحين.. ميكائيل بوبكوف.. لقب بالذئب البشرى لتشويهه جثث ضحاياه

9/20/2023 4:26:21 AM
(MENAFN- Youm7) دائما ما تلعب العقد النفسية دورا كبيرا في حياة أي شخص، فيمكن أن تحول العقدة النفسية أى شخص كونه بنى آدم عادى إلى سفا يرهبه جميع الناس ويتسبب في خلق الذعر لمن حوله، وهذا ما حدث مع السفاح الروسى ميكائيل بوبكوف الملقب بـ "الذئب البشرى"..


عرف في وسائل الإعلام بأنه قاتل مغتصب متسلسل ويُعرف بأنه أحد أكثر القتلة المتسلسلين إنتاجًا في روسيا - بسبب الطبيعة الوحشية لجرائمه.

كان نشطًا لمدة عقدين من الزمن في مدينة أنجارسك وإيركوتسك وفلاديفوستوك، من عام 1992 إلى عام 2010، وكان جميع ضحاياه من النساء الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 40 عامًا باستثناء رجل واحد وهو شرطى.


ويرجع قتله لعدد كبير من النساء، بسبب عقدته من زوجته، حيث إنه قام بارتكاب "الزنا"، مما دفعه للانتقام من كل سيدة أو فتاة يراها.

تضمنت أسلحة القتل التي استخدمها السكاكين والفؤوس ومضارب البيسبول والمفكات وقام بتشويه الجثث بشكل غريب لدرجة أن وسائل الإعلام الروسية نسبت الجرائم إلى "الذئب"


ميكائيل بوبكوف

أُدين بوبكوف بارتكاب 22 جريمة قتل في عام 2015، واعترف بارتكاب 59 جريمة قتل إضافية .

في 10 ديسمبر 2018، أُدين بارتكاب 56 جريمة قتل من أصل 59 جريمة قتل، لم تتمكن الشرطة من العثور على دليل لثلاث جرائم قتل. تلقى بوبكوف حكما ثانيا بالسجن مدى الحياة.


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