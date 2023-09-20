أخطر السفاحين.. ميكائيل بوبكوف.. لقب بالذئب البشرى لتشويهه جثث ضحاياه

كان نشطًا لمدة عقدين من الزمن في مدينة أنجارسك وإيركوتسك وفلاديفوستوك، من عام 1992 إلى عام 2010، وكان جميع ضحاياه من النساء الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 40 عامًا باستثناء رجل واحد وهو شرطى.



ويرجع قتله لعدد كبير من النساء، بسبب عقدته من زوجته، حيث إنه قام بارتكاب "الزنا"، مما دفعه للانتقام من كل سيدة أو فتاة يراها.

تضمنت أسلحة القتل التي استخدمها السكاكين والفؤوس ومضارب البيسبول والمفكات وقام بتشويه الجثث بشكل غريب لدرجة أن وسائل الإعلام الروسية نسبت الجرائم إلى "الذئب"

أُدين بوبكوف بارتكاب 22 جريمة قتل في عام 2015، واعترف بارتكاب 59 جريمة قتل إضافية .

في 10 ديسمبر 2018، أُدين بارتكاب 56 جريمة قتل من أصل 59 جريمة قتل، لم تتمكن الشرطة من العثور على دليل لثلاث جرائم قتل. تلقى بوبكوف حكما ثانيا بالسجن مدى الحياة.