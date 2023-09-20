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خالد دومة يكتب: الصراع الدائم

9/20/2023 4:26:19 AM
(MENAFN- Youm7) إن مواجهة العيوب شيء صحي، حتى تصحح مسارها على بينة منها، فرعاية النفس وتربيتها، تحتاج إلى تطبيب النفس وعلاجها، بعد معرفة ذاتها، فالحقيقة الظاهرة، والعيوب المكشوفة للعيان، وغير المكشوفة، تحتاج إلى علاج، بعد التوصيف الصحيح، أما المجاهرة ثم الوقوف بها، إلى غير خطوة، فى سبيل الوصول إلى السلامة، هو جهد ضائع.



إن النفوس لن تخلو يوما مما تحمل من شر وخير، تتآلف منه كل نفس آدمية، هنا تكون المعرفة، فالوعى بها هو المنقذ للإنسان، وهو الكشًاف الذى يُضيء للنفس معالم الطريق، الذى ينبغى له سلوكه، والمضى فيه، فالذين يجهلون، ولا يعترفون بعيوبهم، لن يستطيعوا أن ينالوا الحلول فى تربية نفوسهم ونجاتها، ومعرفة الإنسان هى التى تُصحح، له الطريق، وتقوده حيث يجب، وليس هذا معناه، أنها خلت من كل عيب، إنما معرفتها ومواجهتها، هى أشبه بترويض، ترويض النفس على العمل، على سلوك أخلاقى معين، ترويضها على الخير، على محاربة الشر الساكن فى أعماقها، تقيده، وتحرر النفس من قبضتها وتجعل للخير النصيب الأوفى.



ففى كل نفس إنسانية مواضع ضعف، إذا تعامل الإنسان معها بشيء من المصداقية، أو مواجهتها، وليس الهروب منها، فقد ينجح فى أن يزيلها، أو تتحول مع الزمن إلى نقاط قوة، فإذا عرف الإنسان عيبه، وأجتنب ما يقويها، فقد نجح فى تقليصها، أو إنقاصها إن لم يفعل على محوها، أما أن يحاول أن يزينها، ويجعل منها موضع قوة، فهو الباطل، الذى ما يلبث أن يُكتشف، وإن طال بعض الوقت، فلا مناص من تعريته، وإظهار مكامن ضعفه، فيصير عيب مرئي، ويكون إشارة على فساده، تلصق به مدى الدهر، فكثير ما يعجز الإنسان عن مجابهة أخطائه، والتخلص من عيوبه، وصفاته السلبية، فيجعل منها تمثال حسن المظهر، يلفت به الأنظار، ظنا منه بكفاءته فى مغافلة الناس وخداعهم، فهو يعلو بما فيه إلى أعلى عليين، وإن كان من العيوب والمساوئ، ويهبط بغيرها إلى أسفل سافلين، وإن كان من الصفات الخيرة، فهو يغير الحقائق، لضعفه عن المواجهة والتغيير.



وفى معرفة النفس أبواب تُفتح للولوج إلى حقائقها، فمعرفة ما تتميز به من صفات، وما يعتريها من نقائص، ومواجهتها بحالها، تصحيح مسارها، ومعرفة ما يضعفها، ويقويها، إنها تحليل قائم على العلم بها، فإذا ما كان الدواء الصحيح، كان الشفاء، فكأنه أعلن سبب مرضها وشخص التشخيص السليم، ومن ثم كتب لها روشتته، التى بها يكون الشفاء، حين يكتب لها الدواء على بينة من معرفة المرض. ففى كل مواقف الحياة التى تصدر عنا أو عن غيرنا، إنما هى خلاصة ما يشعر به الإنسان، ويكمن فى ضميره، فإن كان الفعل سيئا، رده إلى أسبابه الأصيلة، أستطاع أن يبرأ، أم إذا خدعها أو تغاضى عن سلبياتها، فإنما يساهم فى أن يشتد المرض به، وربما أستفحل حتى يعجز بعد ذلك، عن القيام بمساعدت نفسه، ناهيك عن الأخرين، فى أن يبرأ مما أصابه، وكلما كانت الأمور أوضح فى معرفة النفس، كان توجهها إلى ما يصلح أسهل، وأن الجهل بها يجعلك متذبذ، لا قرار، ولا رؤية، وإنما تتخبط.







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