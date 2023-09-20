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تقرير : Bard Chatbot متاح الآن في Gmail وdocs وdrive وmaps

9/20/2023 4:26:15 AM
(MENAFN- Youm7) أعلنت Google أن برنامج chatbot Bard الخاص بها يمكنه استخدام قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدية لتقديم استجابات مخصصة باستخدام البيانات من الويب، حيث تم طرح هذه القدرة في البحث لجميع المستخدمين مؤخرًا، مما يسمح لهم باختبار روبوت الدردشة المدعم بالذكاء الاصطناعي.

وأعلنت الشركة الآن أنها تطرح إمكانات مماثلة لتطبيقات وخدمات Google، بما في ذلك Gmail وDocs وDrive وخرائط Google وYouTube وGoogle Flights، وقالت الشركة تم دمج "نموذج Bard الأكثر قدرة حتى الآن" من Google مع جميع هذه الخدمات وسيقوم بسحب البيانات منها عند الحاجة، اعتمادًا على الاستعلام النصي المُدخل، وقالت الشركة إن Bard أصبح أفضل في تخصيص استجاباته.
وبحسب engaged الأمريكى، فقال جاك كراوزيك، مدير منتج Bard، لقد كان من حسن حظي أن أكون جزءًا من الفريق منذ البداية"، فيما يصادف هذا الخميس مرور ستة أشهر على دخول بارد إلى العالم.
ولكن على الرغم من الانتشار السريع لهذه التكنولوجيا، يعترف كراوزيك، بأن العديد من المستخدمين ما زالوا حذرين منها، إما لأنهم لا يرون حالة استخدام فورية لها في حياتهم الشخصية أو لتخوفهم منها ، مضيفا :"تهدف قدرات Bard الجديدة إلى المساعدة في تهدئة تلك المخاوف وبناء ثقة الجمهور بالتكنولوجيا من خلال زيادة الشفافية والتفكير الموضح بشكل أكثر شمولاً بواسطة الذكاء الاصطناعي.
وتابع : "لقد بدأنا الحديث عن Bard كمتعاون إبداعي لأننا رأينا في اختباراتنا الأولية، أن هذه هي الطريقة التي يستخدمها بها الناس". وبعد ستة أشهر من التجربة، أصبحت هذه الفرضية مؤكدة حقًا.
وقال كراوزيك إن التكرار الجديد لـ Bard، "هي المرة الأولى التي لا يتحدث فيها نموذج اللغة فقط عن مدى ثقته في إجابته من خلال العثور على محتوى عبر الويب والارتباط به". "إنها أيضًا المرة الأولى التي يرغب فيها نموذج اللغة في الاعتراف بأنه ارتكب خطأً أو حصل على خطأ ما، ونعتقد أن هذه خطوة حاسمة"، ويشير كراوتشيك إلى أن التعليقات التي قدمها مستخدمو الأداة التجريبية خلال نصف العام الماضي قد مكنت الشركة من تكرار نماذج لغوية قوية بشكل متزايد و"أكثر سهولة وإبداعًا".
ولتحقيق هذه الغاية، يمكن لبرنامج الدردشة الآلية الآن تحليل المطالبات الأكثر شمولاً وتعقيدًا والاستجابة لها، مثل " إنه الفصل الدراسي الأول لي في الكلية وأريد المشاركة، ولكني أرغب أيضًا في الحصول على درجات قوية، ساعدني في صياغة وجهة نظر حول سبب أهمية الموازنة بين مشاركتي في النوادي المدرسية والأنشطة اللامنهجية، مع التركيز أيضًا على دراستي. "
وسيتمكن المستخدمون أيضًا من الاشتراك في ميزة تسمى Bard Extensions، والتي ستسمح للذكاء الاصطناعي بالوصول إلى بياناتهم الشخصية على Google (رسائل البريد الإلكتروني والصور وإدخالات التقويم وما إلى ذلك) حتى يتمكن من تقديم إجابات محددة حول حياتهم اليومية، فبدلاً من البحث في سلاسل البريد الإلكتروني بحثًا عن تاريخ مهم محدد، على سبيل المثال، سيتمكن المستخدمون من مطالبة Bard بالبحث في حساب Gmail الخاص بهم للحصول على المعلومات، بالإضافة إلى تلخيص أهم النقاط في المناقشة الشاملة، أو يمكن للمستخدم العمل مع برنامج الدردشة الآلي لصياغة خطاب تقديمي يعتمد تحديدًا على خبرة العمل المدرجة في سيرته الذاتية.
ولتهدئة المخاوف بشأن إمكانية وصول Google إلى بياناتك الشخصية بشكل أكبر مما هي عليه بالفعل، تعهدت الشركة بأن "المحتوى الخاص بك من Gmail وDocs وDrive لا يشاهده المراجعون البشريون، ولا يستخدمه Bard لعرض الإعلانات لك أو يستخدمه" لتدريب نموذج بارد.

علاوة على ذلك، سيتمكن المستخدمون من الاشتراك في النظام والخروج منه حسب الرغبة ويمكنهم السماح أو رفض الوصول إلى ملفات معينة، والخدمة متاحة في البداية فقط باللغة الإنجليزية للمستخدمين من غير المؤسسات، على الرغم من أن الشركة تعمل على توسيع هذه العروض في المستقبل.
وقال كراوتشيك: "نعتقد أن هذه خطوة حاسمة حقًا، ولكن هناك حاجة إلى الكثير من السياق في التواصل". "نعتقد أن تسخير شبكة الويب السليمة والمفتوحة حقًا هو أمر أساسي لأن ما وجدناه في الأشهر الستة الأولى من Bard هو أن الأشخاص سيرون استجابة ثم يتابعون بمحتوى موثوق به لفهم الواقع والتعمق أكثر، ونحن متحمسون لتقديم ذلك للأشخاص الذين يتمتعون بهذه التجربة الجديدة.



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