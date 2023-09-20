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ناسا تطلب مشاركة صور للكسوف الشمس الكلى فى أبريل 2024

9/20/2023 4:26:15 AM
(MENAFN- Youm7) أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا "، أن المراقبين الذين يخططون لمشاهدة كسوف الشمس الكلي في أبريل من العام المقبل يمكنهم استخدام تطبيق جديد تموله وكالة ناسا لتسجيل بيانات قيمة حول الشمس، وباستخدام التطبيق المجاني SunSketcher 2024، يمكن المواطنين المساعدة في تطوير أبحاث الفيزياء الشمسية من خلال أكبر عدد ممكن من صور الشمس قبل وبعد كسوف الشمس.



ووفقا لما ذكره موقع "space"، قالت عالمة فيزياء الفضاء إليزابيث ماكدونالد، قائدة علوم الفيزياء الشمسية في وكالة ناسا، في بيان: "هناك طرق عديدة للمشاركة في علوم ناسا، خاصة ونحن ندخل العام الكبير للفيزياء الشمسية"، مضيفة "نحن متحمسون جدًا لمشاهدة هذه المشاريع والعديد من مشاريعنا الأخرى تنبض بالحياة."



يتم تطوير SunSketcher 2024 من جانب فريق من الطلاب والأساتذة في جامعة ويسترن كنتاكي (WKU)، وهو الأحدث من بين خمسة مشاريع تتلقى تمويلًا من وكالة ناسا هذا العام لجمع البيانات العلمية من كسوف الشمس الكلي التالي.



وأضاف العاملين على التطبيق، "هدفنا هو جمع مجموعة من الأشخاص في مسار الكسوف، لاستخدام تطبيقنا والحصول على بعض الصور للشمس أثناء حدوث الكسوف ومع انتهاء الكسوف".



يقول العلماء إن تطبيق SunSketcher 2024 هو نسخة مرتجلة من تطبيق تم استخدامه لغرض مماثل أثناء كسوف الشمس الكلي في أغسطس 2017.



سيستخدم التطبيق الجديد إحداثيات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) للهواتف الذكية لتتبع بدقة متى ستبدأ ظاهرة Baily's Beads وتنتهي محليًا عبر مسار الكسوف الكلي، وهو المكان الذي سيقع فيه ظل القمر على الأرض أثناء الكسوف.





سيتم في النهاية دمج الصور من جميع الملاحظات في "فيلم ضخم" مدته ساعة لفهم شكل الشمس بشكل أفضل باستخدام القمر كمرجع، ويقول العلماء، على وجه التحديد، إن الملاحظات ستكشف مدى انحراف الشمس عن كونها كرة مثالية.



وكتب ممثلو ناسا في بيان: "ستؤدي هذه المعلومات إلى فهم أفضل للتدفقات في باطن الشمس، وهي أيضًا أساسية لاختبار نظريات الجاذبية".



وتشمل المشاريع العلمية الأخرى التي تمولها وكالة الفضاء تجربة لدراسة بنية الرياح الشمسية والإكليل، وهو الجزء الخارجي من الغلاف الجوي للشمس والذي حير العلماء منذ فترة طويلة لكونه أكثر سخونة بألف مرة على الأقل من السطح من الشمس.









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