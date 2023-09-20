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قياس التوتر وحرارة الجلد.. اعرف مميزات ساعة Pixel Watch 2 الجديدة من جوجل

9/20/2023 4:26:15 AM
(MENAFN- Youm7) من المقرر إطلاق Google Pixel Watch 2 فى 4 أكتوبر في حدث Made by Google جنبًا إلى جنب مع Pixel
8
وPixel 8 Pro، ويشير تقرير جديد لـ 9to5Google أن Pixel Watch 2 ستوفر ميزات مثل مستشعر النشاط الكهربائي (EDA).



وبحسب التقرير فإن هذا المستشعرسيسمح للمستخدمين بمراقبة مستويات التوتر لديهم، وسيتم إطلاق الساعة الذكية باستخدام هذا المستشعر المحسن لمساعدة المستخدمين على تنظيم مستويات التوتر لديهم، إلى جانب ترقيات السلامة، ومن المتوقع أيضًا أن تأتي الساعة مزودة بمقياس حرارة مدمج.



ويضيف التقرير أيضًا أنه، من المرجح أن تأتي ساعة Pixel Watch 2
مزودة بمستشعر إضافي لدرجة حرارة الجلد، والذي من المتوقع أن يعمل مثل مقياس الحرارة ويساعد المستخدمين على تتبع درجة حرارة الجسم.



الجدير بالذكر أن هاتف
Pixel 8 Pro، الذي سيتم الكشف عنه في نفس الحدث مع
Pixel Watch 2، من المرجح أيضًا أن يأتي مزودًا بمستشعر درجة حرارة مدمج وفقًا لتقرير آخر.











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